"Путин ведет себя как крокодил": Джонсон не верит в мирные переговоры с Россией

Российский президент попытается поглотить и захватить как можно большую часть Украины и даже начать новое наступление на Киев, считает премьер-министр Великобритании.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед поездкой в Индию заявил, что он ставит под сомнение перспективы достижения мира в Украине путем переговоров. По его мнению, украинскому правительству не стоит доверять России, поскольку президент РФ Владимир Путин ведет себя, как "крокодил, когда он вцепился тебе в ногу". Об этом пишет газета The Guardian.

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"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины а затем, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы, или даже начать новое наступление на Киев", — заявил Джонсон.

Британский премьер отметил, что НАТО в дальнейшем будет придерживаться стратегии оказания военной помощи Украине и продолжит поставки вооружения.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский занимает довольно жесткую позицию и стремится к тому, чтобы все российские войска были с их нынешних позиций в Донецкой и Луганской областях. Но при этом добавил, что позиция украинского лидера в отношении Крыма "не столь максималистская".

Ранее сообщалось, что российские дипломаты, в рамках переговорного процесса РФ и Украины, передали украинской стороне документ, который содержит "четкие формулировки". По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Москва теперь ожидает ответа, но не надеется на продвижения переговоров, поскольку не имеет доверия у представителям Украины.

Великобритания может поставить в Украину противокорабельные ракеты Brimstone. Для этого необходимо решить технический вопрос, который заключается в возможности установки данных систем на наземные транспортные средства.