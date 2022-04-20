Британия готова поставлять Украине ракеты Brimstone, но есть технические сложности

На данный момент решается вопрос, можно ли авиационные ракеты Brimstone устанавливать на наземные транспортные средства.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Великобритания рассматривает возможности поставки в Украину противокорабельных ракет Brimstone, которые можно устанавливать и на транспортные средства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Для достижения победы в войне с Россией Киеву необходимо дополнительные поставки тяжелого вооружения, в том числе и противокорабельные ракеты. Однако существует технический нюанс, который связан с тем, что ракеты данного типа устанавливаются на самолеты. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, эту проблему можно решить.

"Одна из систем, которую мы рассматриваем… это посмотреть, сможем ли мы установить несколько Brimstone на задние части транспортных средств, чтобы посмотреть, будет ли это работать", — сказал Джонсон.

Что известно о ракетах Brimstone

Противокорабельные ракеты Brimstone , производства компании MBDA, применяются против быстро движущихся наземных и морских целей. Это ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля", стоимостью более $138 тыс. Она весит 50 кг, имеет длину 1,8 метров при диаметре в 180 мм.

Ракета разработана для британских Королевских воздушных сил и ранее успешно применялась британскими войсками в военных операциях в Ливии и Сирии. На сегодня существуют два поколения данных ракет — Brimstone I с дальностью поражения более 20 км с самолетов и 12 км с вертолетов; Brimstone II с дальностью поражения свыше 60 км с самолетов и 40 км с вертолетов.

На сегодняшний день проводятся испытания третьего поколения — Brimstone III.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому продолжить оказывать Украине военную помощь. По его словам, Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы помочь украинцам остановить российских агрессоров.

19 апреля телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Пентагона, сообщил, что в течение 24 часов в рамках военной помощи Украине из США в Европу прибудут семь авиарейсов. Общая сумма предоставляемой помощи оценивается в 800 млн долларов.