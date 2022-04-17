Премьер Великобритании Джонсон пообещал продолжить оказывать Киеву военную помощь

Зеленский подтвердил, что общался с британским лидером по поводу достигнутых ранее договоренностей и гарантий безопасности для Украины.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому продолжить оказывать Украине военную помощь. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Сегодня днем я проинформировал своего друга, Владимира Зеленского, о дальнейшей военной помощи, которую мы окажем Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми им для защиты своей страны от продолжающегося российского наступления", — написал Джонсон в своем сообщении.

[ + – ] Сообщение Бориса Джонсона Фото: Скриншот

Украинский президент сообщил, что накануне продолжил диалог с премьер-министром. "Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности", — отчитался Зеленский.

[ + – ] Сообщение Владимира Зеленского Фото: Скриншот

Напомним, во время неожиданного визита Джонсона в Киев 8 апреля премьер-министр объявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 миллионов фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорске, в результате которого погибло 52 человека, намеревавшихся эвакуироваться из города. В числе прочего поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракетные системы, а также "дроны-камикадзе".

Встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа чудовищные планы Путина сейчас срываются".

Также Джонсон и Зеленский прогулялись по Киеву, и британский премьер-министр даже получил неожиданный подарок.