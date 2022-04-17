Прем'єр Великобританії Джонсон пообіцяв продовжити надавати Києву військову допомогу

Зеленський підтвердив, що спілкувався з британським лідером про досягнуті раніше домовленості та гарантії безпеки для України.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв Володимиру Зеленському продовжити надавати Україні військову допомогу. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Сьогодні вдень я поінформував свого друга, Володимира Зеленського, про подальшу військову допомогу, яку ми надамо Україні найближчими днями. Великобританія не зупиниться ні перед чим, щоб забезпечити українців ресурсами, необхідними їм для захисту своєї країни від російського наступу, що триває", — написав Джонсон у своєму повідомленні.

[ + – ] Повідомлення Бориса Джонсона Фото: Скриншот

Український президент повідомив, що напередодні продовжив діалог із прем'єр-міністром. "Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема, в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки", — звітував Зеленський.

[ + – ] Повідомлення Володимира Зеленського Фото: Скриншот

Нагадаємо, під час несподіваного візиту Джонсона до Києва 8 квітня прем'єр-міністр оголосив, що направить Україні додаткову військову допомогу на суму 100 мільйонів фунтів у відповідь на обстріл вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло 52 особи, які мали на меті евакуюватися з міста. До того ж постачання зброї включатимуть протитанкові та протиповітряні ракетні системи, а ще "дрони-камікадзе".

Зустрівшись із Зеленським, британський прем'єр зазначив, що "завдяки впевненому лідерству президента Зеленського та непереборному героїзму та хоробрості українського народу жахливі плани Путіна зараз зриваються".

Також Джонсон і Зеленський прогулялися Києвом, і британський прем'єр-міністр навіть отримав несподіваний подарунок.