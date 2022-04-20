Британія готова постачати Україні ракети Brimstone, але є технічні складнощі

Зараз вирішується питання, чи авіаційні ракети Brimstone можна встановлювати на наземні транспортні засоби.

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Великобританія розглядає можливості постачання в Україну протикорабельних ракет Brimstone, які можна встановлювати на транспортні засоби. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Для досягнення перемоги у війні з Росією Києву потрібні додаткові постачання важкого озброєння, у тому числі й протикорабельних ракет. Однак існує технічний нюанс, пов'язаний із тим, що ракети цього типу встановлюються на літаки. За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, цю проблему можна вирішити.

"Одна із систем, яку ми розглядаємо… це подивитися, чи зможемо ми встановити кілька Brimstone на задні частини транспортних засобів, щоб подивитися, чи це буде працювати", — сказав Джонсон.

Що відомо про ракети Brimstone

Протикорабельні ракети Brimstone, виробництва компанії MBDA, застосовуються проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються. Це ракета класу "земля-земля" або "повітря-земля" вартістю понад $138 тис. Вона важить 50 кг, має довжину 1,8 метра при діаметрі 180 мм.

Ракета розроблена для британських Королівських повітряних сил і раніше успішно застосовувалася британськими військами у військових операціях у Лівії та Сирії. На сьогодні існують два покоління даних ракет — Brimstone I із дальністю ураження понад 20 км із літаків і 12 км із вертольотів; Brimstone II із дальністю ураження понад 60 км із літаків і 40 км із вертольотів.

На сьогодні проводять випробування третього покоління — Brimstone III.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв Володимиру Зеленському продовжити надавати Україні військову допомогу. За його словами, Британія не зупиниться ні перед чим, щоб допомогти українцям зупинити російських агресорів.

19 квітня телеканал CNN, посилаючись на високопосадовця Пентагона, повідомив, що протягом 24 годин у межах військової допомоги Україні зі США в Європу прибудуть сім авіарейсів. Загальна сума наданої допомоги оцінюється у 800 млн доларів.