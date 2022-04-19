США в найближчі 24 години відправлять у Європу сім літаків із озброєнням для України, — CNN

Прибуття американських літаків очікується в межах затвердженого оборонного пакета для України на суму $800 млн.

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У найближчі 24 години до Європи прибудуть ще сім американських рейсів, які перевозитимуть військову допомогу для України. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на високопосадовця Пентагону США.

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Один із рейсів із військовою допомогою США для України в межах затвердженого оборонного пакету на суму $800 млн прибув у Європу в понеділок, 18 квітня.

Топчиновник Пентагону підтвердив журналістам, що ще сім американських рейсів із озброєнням для Києва прибудуть у Європу в найближчі 24 години. Водночас високопоставлений співрозмовник не зміг розповісти, коли саме військова допомога буде доставлена в Україну наземним транспортом.

За його словами, жодна з партій із озброєнням "не затримується надто довго, перш ніж її вивантажують із літаків і належним чином завантажують для відправки".

"Потім протягом наступних 24 годин ми очікуємо, що зі США на театр військових дій прибуде понад пів дюжини, можливо, сім рейсів із різною кількістю матеріалів на основі пакету заходів щодо розширення військового бюджету на $800 мільйонів, затвердженого минулого тижня", — додав чиновник Пентагону в коментарі журналістам.

Нагадаємо, 13 квітня США оголосили про затвердження пакету військової допомоги Україні на суму $800 млн. За даними Білого дому, незабаром Пентагон відправить нашій країні бронетранспортери M113, гелікоптери Мі-17, безпілотники-камікадзе та 500 ракет Javelin.

Росія, у свою чергу, погрожувала знищувати конвої США та НАТО зі зброєю для України. Також повідомлялося, що Румунія може змінити своє законодавство для надіслання озброєння Києву.