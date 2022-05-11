Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією

Прем'єр-міністр Великобританії пообіцяв підтримати північні країни, якщо вони вирішать вступити до НАТО.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів зустріч із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, повідомляє Sky News.

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Під час офіційного візиту Джонсон підписав договір про взаємні гарантії безпеки зі шведською стороною, а також пообіцяв підтримати країну у випадку, якщо вона вступить до НАТО.

"Я впевнений, що Великобританія підтримає будь-який курс дій, який визначить для себе Швеція. Ми будемо настільки корисними та підтримаємо, наскільки зможемо", — сказав він після підписання пакту, згідно з яким Великобританія допоможе Швеції та Фінляндії в разі військового загострення на їхній території.

Зі свого боку прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що в країні стурбовані можливою російською агресією.

"Ми вивчаємо всі можливі варіанти, і НАТО — одним з них, який знаходиться на столі переговорів. Ми обговорили з кількома країнами, як вони бачать цей "сірий період" (від подання заявки на вступ) до того, як ми станемо повноправними членами. Ми отримали запевнення з кількох країн. Сьогодні я тут з Борисом Джонсоном, минулого тижня я мала пресконференцію з (канцлером Німеччини) Олафом Шольцем, минулого тижня я також зустрілася з нашим міністром закордонних справ у Вашингтоні", — зазначила глава шведського. уряду.

Тим часом прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що можливість вступу її країни до НАТО пов'язана з безпекою її громадян.

Очікується, що на цьому тижні дві країни оголосять про свої позиції щодо членства в НАТО, що може стати серйозним ударом по Росії, оскільки її військові сили намагаються досягти вирішальних успіхів в Україні.

"Якщо Фінляндія зробить цей історичний крок, то це заради безпеки наших громадян. Вступ до НАТО зміцнить усю міжнародну спільноту, яка виступає за спільні цінності", — заявила Санна Марін.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Росія загрожує розгорнути ядерну зброю в Калінінградській області, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під будинком, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".