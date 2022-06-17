Джонсон несподівано приїхав до Києва і провів переговори із Зеленським: про що говорили (фото, відео)

Під час зустрічі, за словами президента України, з британським прем'єром обговорювали необхідність збільшити постачання важкого озброєння та систем ППО. Також порушували питання економічної підтримки та посилення санкцій проти РФ.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прибув до України з офіційним візитом удруге з моменту вторгнення Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Він привітав Джонсона в Києві та наголосив, що підтримка України з боку Великобританії тверда та рішуча.

"Це вже другий візит Бориса Джонсона до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Є спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України. Вдячний за потужну підтримку!" — заявив Зеленський.

Президент України провів з прем'єр-міністром Британії розмову віч-на-віч, також відбулася зустріч, на якій була присутня команда Офісу Президента та українського уряду.

Про що говорили з Джонсоном

Володимир Зеленський назвав переговори з Борисом Джонсоном "як завжди максимально щирими та предметними". Він розповів, що під час розмови з британським прем'єром обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку, збільшення санкцій проти РФ, а також гарантії безпеки для України.

Крім того, глави держав обговорили компенсацію Росією всіх завданих збитків внаслідок війни, її відповідальність за продовольчу кризу та наповнення практичними кроками процесу відновлення регіонів, над якими взяла шефство Великобританія.

"Готуємось до відновлення України після нашої перемоги. Сумнівів, що ми її отримаємо, в нас немає", — написав він.

Нагадаємо, 9 квітня Борис Джонсон прибув до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі з українським президентом Борис Джонсон розповів, що Британія надасть нашій країні військову та фінансову допомогу.

27 травня ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі Зеленського з Джонсоном у квітні британський прем'єр-міністр запропонував президентові України створити новий союз як альтернативу ЄС. За інформацією журналістів, членами можливої співдружності крім Великої Британії та України можуть стати Польща, Естонія, Латвія, Литва та Туреччина.