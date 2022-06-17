Джонсон неожиданно приехал в Киев и провел переговоры с Зеленским: о чем говорили (фото, видео)

В ходе встречи, по словам президента Украины, с британским премьером обсуждали необходимость увеличить поставки тяжелого вооружения и систем ПВО. Также поднимались вопросы экономической поддержки и усиления санкций против РФ.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Украину с официальным визитом во второй раз с момента вторжения России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

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Он поприветствовал Джонсона в Киеве и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании твердая и решительная.

"Это уже второй визит Бориса Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России на нашу землю. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины. Благодарен за мощную поддержку!" — заявил Зеленский.

Президент Украины провел с премьер-министром Британии разговор один на один, также состоялась встреча, на которой присутствовала команда Офиса Президента и украинского правительства.

О чем говорили с Джонсоном

Владимир Зеленский назвал переговоры с Борисом Джонсоном "как всегда максимально искренними и предметными". Он рассказал, что во время разговора с британским премьером обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку, увеличение санкций против РФ, а также гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, главы государств обсудили компенсацию Россией всех принесенных убытков в результате войны, ее ответственность за продовольственный кризис и наполнение практическими шагами процесса восстановления регионов, над которыми взяла шефство Великобритания.

"Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет", — написал он.

Напомним, 9 апреля Борис Джонсон прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. После встречи с украинским президентом Борис Джонсон рассказал, что Британия предоставит нашей стране военную и финансовую помощь.

27 мая СМИ сообщали, что в ходе встречи Зеленского с Джонсоном в апреле, британский премьер-министр предложил президенту Украины создать новый союз, как альтернативу ЕС. По информации журналистов, членами возможного содружества помимо Великобритании и Украины могут стать Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция.