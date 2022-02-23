Прем'єр-міністр Великобританії анонсував нові постачання зброї Україні

За словами Бориса Джонсона, у пакеті нової військової допомоги буде летальне оборонне озброєння, а також не летальна допомога.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на засіданні парламенту анонсував нові постачання зброї Україні. Про це передає ВВС із засідання.

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"У світлі все більш загрозливої поведінки Росії, Сполучене Королівство незабаром підготує нове постачання зброї Україні", — заявив Джонсон.

Постачання включатиме оборонну летальну зброю і не летальну допомогу. Також прем’єр-міністр анонсував новий пакет санкцій проти РФ.

Зазначимо, що Великобританія вже передала Україні близько 2000 протитанкових ракетних комплексів NLAW. Нині ПТРК вже на фронті. Для навчання володіння зброєю потрібно близько 5 днів.

Нагадаємо, 15 лютого українські бійці провели стрілянини з британських NLAW та американських SMAW-D. Перші стрілянини з ПТРК відбулися 28 січня. 22 лютого Борис Джонсон заявив, що є всі докази, що РФ планує повномасштабне вторгнення в Україну.

Фокус розбирався, на що здатна британська зброя проти танків.