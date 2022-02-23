Прем'єр-міністр Великобританії анонсував нові постачання зброї Україні
За словами Бориса Джонсона, у пакеті нової військової допомоги буде летальне оборонне озброєння, а також не летальна допомога.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на засіданні парламенту анонсував нові постачання зброї Україні. Про це передає ВВС із засідання.
"У світлі все більш загрозливої поведінки Росії, Сполучене Королівство незабаром підготує нове постачання зброї Україні", — заявив Джонсон.
Постачання включатиме оборонну летальну зброю і не летальну допомогу. Також прем’єр-міністр анонсував новий пакет санкцій проти РФ.
Зазначимо, що Великобританія вже передала Україні близько 2000 протитанкових ракетних комплексів NLAW. Нині ПТРК вже на фронті. Для навчання володіння зброєю потрібно близько 5 днів.
Нагадаємо, 15 лютого українські бійці провели стрілянини з британських NLAW та американських SMAW-D. Перші стрілянини з ПТРК відбулися 28 січня. 22 лютого Борис Джонсон заявив, що є всі докази, що РФ планує повномасштабне вторгнення в Україну.
Фокус розбирався, на що здатна британська зброя проти танків.