Премьер-министр Великобритании анонсировал новые поставки оружия Украине

По словам Бориса Джонсона, в пакете новой военной помощи будет летальное оборонительное вооружение, а также не летальная помощь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании парламента анонсировал новые поставки оружия Украине. Об этом передает BBC с заседания.

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"В свете все более угрожающего поведения России, Соединенное Королевство в скором времени подготовит новую поставку оружия Украине", — заявил Джонсон.

Поставка будет включать в себя оборонительное летальное оружие и не летальную помощь. Также премьер-министр анонсировал новый пакет санкций против РФ.

Отметим, что Великобритания уже передала Украине около 2000 противотанковых ракетных комплексов NLAW. Ныне ПТРК уже находятся на фронте. Для обучения владения оружием нужно около 5 дней.

Напомним, 15 февраля украинские бойцы провели стрельбы из британских NLAW и американских SMAW-D. Первые стрельбы из ПТРК состоялись 28 января. 22 февраля Борис Джонсон заявил, что есть все доказательства того, что РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Фокус разбирался, на что способно британское оружие против танков.