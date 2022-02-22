"Боюсь, есть все доказательства": Джонсон заявил о планах полномасштабного вторжения РФ

Британский премьер-министр заявил, что Великобритания будет делать все, чтобы план захвата Украины провалился.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин нацелен на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Sky News.

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В Британии прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, после которого Джонсон заявил, что есть доказательства планов Путина на полномасштабное вторжение.

"Я боюсь, что все доказательства свидетельствуют о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, покорение независимой, суверенной европейской страны", — заявил Джонсон.

Он также отметил, что Соединенное королевство будет все делать, чтобы помешать российскому лидеру захватить столицу и Украину. Вероятно, именно на захват Киева Путин и нацелен. Как подчеркнул премьер-министр, Путин считает, что Украина не имеет права существовать как независимая и суверенная страна.

"Путин столкнется с чем-то, что, я думаю, ему будет очень тяжело победить, и это украинское чувство национальной гордости и их решительность защищать свою страну", — заявил Борис Джонсон.

Напомним, 21 февраля Россия объявила о признании независимости "Л/ДНР". Также на оккупированные территории Донбасса вводятся российские войска.

Министр обороны Украины заявил, что украинскую армию ждут тяжелые времена, но наша страна все равно победит.