"Боюсь, є всі докази": Джонсон заявив про плани повномасштабного вторгнення РФ

Британський прем'єр-міністр заявив, що Великобританія робитиме все, щоб план захоплення України провалився.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін має на меті повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Sky News.

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У Британії відбулося засідання комітету з надзвичайних ситуацій, після якого Джонсон заявив, що є докази планів Путіна на повномасштабне вторгнення.

"Я боюся, що всі докази свідчать про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підкорення незалежної, суверенної європейської країни", — заявив Джонсон.

Він також зазначив, що Сполучене королівство робитиме все, щоб завадити російському лідеру захопити столицю та Україну. Ймовірно, саме на захоплення Києва Путін і націлений. Як наголосив прем'єр-міністр, Путін вважає, що Україна не має права існувати як незалежна та суверенна країна.

"Путін зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну", — заявив Борис Джонсон.

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