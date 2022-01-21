Javelin на минималках: на что способны британские ПТРК NLAW, переданные Украине (видео)

Противотанковые ракетные комплексы способны уничтожать цели на дистанции до 800 метров по принципу "выстрелил и забыл". Это легкое и универсальное оружие против любой бронированной техники.

Великобритания передала Украине около двух тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW. В Минобороны рассматривают возможность отправки еще больше ПТРК. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Соединенное Королевство намерено и дальше поддерживать Украину, ее суверенитет и общие интересы. Поэтому вопрос о направлении в Украину большего количества оружия для обороны будет рассматриваться и дальше.

Для чего предназначен ПТРК NLAW?

Разработчик противотанкового ракетного комплекса компания Saab Bofors Dynamics заложила сразу несколько уникальных особенностей в него. В первую очередь это простота в использовании и малые габариты с весом, что позволяет его использовать одному оператору. Также для наведения на цель нужно всего около 3-5 секунд.

[ + – ] NLAW способен уничтожать цели на сверхкоротких дистанциях Фото: SAAB

NLAW предназначен для поражения любой бронированной или обычной техники, вооружений и даже вертолетов врага. По своему принципу действия противотанковый ракетный комплекс NLAW действует по принципу "выстрелил и забыл". Это означает, что оператору не нужно направлять ракету к цели на всем пути. Ракета сама рассчитывает траекторию, поправку на ветер и движение цели.

Основные характеристики NLAW:

Дальность стрельбы — от 20 до 800 метров

Вес — 12,5 кг

Время наводки до 5 секунд

Калибр — 150 мм

Способен пробить до 500 мм брони

Отдельно стоит подчеркнуть, что распространяемая в российских телеграм-каналах и СМИ информация о том, что Украине поставляются ПТРК, у которых заканчивается срок годности неправдива. NLAW производится с 2009, а по заявлению разработчика его срок годности составляет 20 лет.

NLAW поражает цели подобно Javelin

ПТРК поражает цели по принципу OTA (Overfly Top Attack) — поражение цели сверху. Детонация ракеты происходит под углом 90 градусов. Это происходит по команде магнитного и оптического датчика. Таким образом можно уничтожить цель, которую едва видно в прицел.

[ + – ] Работа NLAW

Если по пути к цели есть другая техника, а реальная цель дальше, то нужно переключить датчик на шкале "дальность к цели" на 100 метров. Магнитный датчик не отреагирует на первую цель, а сработает на второй.

[ + – ] Момент поражения крыши танка в режиме OTA

Возможно использование и уничтожение цели в режиме Direct Attack по прямой траектории для небронированных целей.

Преимущества и недостатки ПТРК NLAW

Помимо компактности и простоты в использовании у ПТРК есть и другие преимущества. Например, к цели, которая находится на 600 метрах от оператора, ракета долетит за 3 секунды. А на дистанции 200 метров — 1 секунду. Это позволяет стрелять в режиме прямого пуска практически без погрешности.

[ + – ] ПТРК NLAW "ультимативное" решения для уничтожения танков

ПТРК NLAW можно использовать из помещений, чего не может Javelin из-за необходимости набрать высоты для ракеты. В противотанковом комплексе от компании Saab ракета оптимизирована для использования с углом наклона ПТРК до +/- 45 градусов. Благодаря этому можно вести огонь и с верхних этажей.

К минусам относят то, что если цель будет за преградой выше 4-5 метров, то ракета не сможет ее преодолеть. Плюс ПТРК одноразовый. После выстрела можно забрать прицел Trijicon ACOG, устанавливаемый на стандартную планку Пикатинни.

[ + – ] Прицел Trijicon ACOG на винтовке AR

Как пишут в Defense Express, по сути британские ПТРК — это очень умная версия РПГ-7. Из-за этого его не стоит сравнивать с украинскими "Корсарами" или "Стугнами". Так как они предназначены на одного бойца, а не на противотанковый расчет. Это отдельный элемент противотанковой обороны, который действует вместе с ПТРК "Корсар", "Стугна" или Javelin.

Напомним, Великобритания может перебросить сотни военных в страны НАТО, граничащие с Украиной вдобавок к существующему контингенту в Польше и Эстонии.

О готовности поставок оружия в Украину заявили в Чехии. Речь может идти как об вооружении, так и о боеприпасах.