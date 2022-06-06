Борис лишається: британський парламент не зміг відправити Джонсона у відставку

Прем'єру Великобританії винесли вотум довіри після скандалу з вечірками з великою кількістю алкоголю та гостей, у яких той брав участь, незважаючи на карантинні обмеження.

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У парламенті Великої Британії відбулося таємне голосування за відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. За висловлення йому недовіри проголосувала недостатня кількість депутатів, у зв'язку з чим глава уряду залишається на своїй посаді. Про це повідомив телеканал Sky News у прямому ефірі у понеділок, 6 червня.

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За відставку Джонсона проголосували 148, проти — 211. Щоб зберегти посаду, Джонсон мав отримати підтримку щонайменше 180 представників Консервативної партії.

Раніше сьогодні міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс висловила підтримку прем'єру у Twitter, пославшись на його зусилля щодо боротьби з пандемією коронавірусу та підтримки України в умовах повномасштабної війни проти РФ.

"У прем'єр-міністра моя 100% підтримка в сьогоднішньому голосуванні, і я закликаю колег підтримати його", — сказала пані дипломат.

Зі свого боку, сьогодні Джонсон виступив перед депутатами в парламенті. Зокрема, лідер Консервативної партії зазначив, що зараз "не час для млявої та абсолютно необов'язкової внутрішньополітичної драми" на тлі війни РФ проти України. Також незадовго до того, як результати голосування стали відомі, ВВС з посиланням на джерела, близькі до Джонсона, повідомило, що глава уряду отримав вотум довіри на наступні 12 місяців.

Нагадаємо, на початку цього року прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон потрапив у скандал після того, як була оприлюднена інформація про те, що він неодноразово брав участь у вечірках із значним вживанням алкоголю та великою кількістю гостей у своїй резиденції під час жорстких локдаунів, які він сам і вводив під час пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим у парламенті було ініційовано процедуру висловлення недовіри главі уряду.

Джонсон є активним прихильником підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення військ РФ. Зокрема, глава британського уряду ініціював передачу українським військам важкого озброєння та запровадження санкцій щодо держави-агресора.

Також ми писали, що Джонсон запропонував президентові України Володимиру Зеленському створити новий союз, який міг би стати альтернативою Євросоюзу.