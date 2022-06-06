Борис остается: британский парламент не смог отправить Джонсона в отставку

Премьеру Великобритании вынесли вотум доверия после скандала с вечеринками с обилием алкоголя и гостей, в которых тот участвовал, несмотря на карантинные ограничения.

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В парламенте Великобритании прошло тайное голосование за отставку премьер-министра Бориса Джонсона. За выражение ему недоверия проголосовало недостаточное количество депутатов, в связи с чем глава правительства остается на своем посту. Об этом сообщил телеканал Sky News в прямом эфире в понедельник, 6 июня.

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За отставку Джонсона проголосовали 148, против — 211. Чтобы сохранить должность, Джонсон должен был получить поддержку по меньшей мере 180 представителей Консервативной партии.

Ранее сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс выразила поддержку премьеру в Twitter, сославшись на его усилия по борьбе с пандемией коронавируса и поддержке Украины в условиях полномасштабной войны против РФ.

"У премьер-министра моя 100%-ая поддержка в сегодняшнем голосовании, и я призываю коллег поддержать его", — сказала дипломат.

В свою очередь сегодня Джонсон выступил перед депутатами в парламенте. В частности, лидер Консервативной партии указал, что сейчас "не время для вялой и совершенно необязательной внутриполитической драмы" на фоне войны РФ против Украины. Также незадолго до того, как результаты голосования стали известны, BBC со ссылкой на источники, близкие к Джонсону, сообщило, что глава правительства получил вотум доверия на следующие 12 месяцев.

Напомним, в начале этого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в скандал после того, как была обнародована информация о том, что он неоднократно участвовал в вечеринках с обильным употреблением алкоголя и большим количеством гостей в своей резиденции во время жестких локдаунов, которые он сам и вводил во время пандемии коронавируса. В связи с этим в парламенте была инициирована процедура выражения недоверия главе правительства.

Напомним, Джонсон является активным сторонником поддержки Украины на фоне полномасштабного вторжения войск РФ. В частности, глава британского правительства инициировал передачу украинским войскам тяжелого вооружения и введение санкций в отношении государства-агрессора.

Также мы писали, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый союз, который мог бы стать альтернативой Евросоюза.