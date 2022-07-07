Відставка Джонсона: у США розповіли, чи поставлятимуть зброю Україні далі

Прем'єр-міністр Великої Британії всіляко підтримує Україну та неодноразово приїжджав до Києва під час війни. Але на тлі його можливої відставки постало питання про те, чи варто чекати на подальші поставки зброї.

Прессекретар Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що президенту України Володимиру Зеленському вдалося заручитись достатньою міжнародною підтримкою. За його словами, зараз військова допомога надходить щодня, а список того, що потрібне Україні, постійно доповнюється. Нові кошти будуть виділені в місяці року, що залишилися. Про це повідомляє Fox News.

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Кірбі пояснив, що США виділили 7 млрд. доларів на підтримку обороноздатності України і ще 7 млрд — на підтримку економіки. Військова допомога надходить щодня, і в діалозі зі США до списку того, що потрібно Україні, постійно вносяться зміни. Додаткова допомога розрахована на кінець року.

За словами Кірбі, важливими є саме своєчасні поставки зброї Україні, бо бої на Донбасі продовжуються, і росіяни поступово захоплюють нові території. В обговоренні цього питання західними лідерами помітне відчуття невідкладності. Усі переконані, що постачання зброї необхідно продовжувати та робити це вчасно.

Кірбі також нагадав, що на саміті НАТО в Мадриді західні країни пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, а на засіданні контактної групи, якою керував міністр оборони США Ллойд Остін, 15 західних країн-партнерів підписали відповідний документ про запевнення України у своїй підтримці.

Нагадаємо, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ залишилися ресурси для наступу тільки в одному напрямку.

Раніше Фокус повідомляв, що війни в Україні можна було уникнути за рахунок європейських залізниць. Якби Україна своєчасно замінила старі залізничні колії радянського зразка, Росія не могла б постачати зброю та боєприпаси своєї армії.

Російські війська дійдуть до Берліна, якщо Путін не зупинить. Таку заяву зробив представник Росії. Далі росіяни намагатимуться окупувати Миколаїв та Одесу, і при цьому не пустити ЗСУ до Херсона.