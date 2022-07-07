Отставка Джонсона: в США рассказали, как будут поставлять оружие Украине дальше

Премьер-министр Великобритании всячески поддерживает Украину и неоднократно приезжал в Киев во время войны. Но на фоне его возможной отставки в полный рост встал вопрос о том, стоит ли ждать дальнейших поставок оружия.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось заручиться достаточной международной поддержкой. По его словам, сейчас военная помощь поступает ежедневно, а список того, что нужно Украине, постоянно дополняется. Новые средства будут выделены в оставшиеся месяцы года. Об этом сообщает Fox News.

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Кирби объяснил, что США выделили 7 млрд долларов на поддержку обороноспособности Украины и еще 7 млрд — на поддержку экономики. Военная помощь поступает ежедневно, и в диалоге с США в список того, что нужно Украине, постоянно вносятся изменения. Дополнительная помощь рассчитана на конец года.

По словам Кирби, важны именно своевременные поставки оружия Украине, потому что бои на Донбассе продолжаются, и россияне постепенно захватывают новые территории. В обсуждении этого вопроса западными лидерами заметно ощущение безотлагательности. Все убеждены, что поставки оружия необходимо продолжать и делать это вовремя.

Кирби также напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде западные страны пообещали поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно, а на заседании контактной группы, которой руководил министр обороны США Ллойд Остин, 15 западных стран-партнеров подписали соответствующий документ о заверили Украину в своей поддержке.

Напомним, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у РФ остались ресурсы для наступления только в одном направлении.

Ранее Фокус сообщал, что войны в Украине можно было избежать за счет европейских железных дорог. Если бы Украина своевременно заменила старые ж/д колеи советского образца, Россия не могла бы поставлять оружие и боеприпасы своей армии.

Российские войска дойдут до Берлина, если Путин не остановит. Такое заявление сделал представитель России. Дальше россияне будут пытаться оккупировать Николаев и Одессу, и при этом не пустить ВСУ в Херсон.