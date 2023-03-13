Боль уходит через 15 минут: в аптеках появится назальный спрей от мигрени

Одобрение FDA нового препарата от Pfizer знаменует значительный прорыв для людей с мигренью. Результаты тестирований показывают, что действие препарата ощущается уже через 15 минут.

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Представители фармацевтической компании Pfizer анонсировали выпуск назального спрея для избавления от мигрени. Лекарство появится в аптеках уже летом 2023 года.

На официальном сайте компании сообщается, что управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA) в свою очередь одобрило назальный спрей быстрого действия для лечения изнурительного заболевания. Известно, что препарат от компании Pfizer под названием ZAVZPRET будет доступен в аптеках с июля 2023 года.

"Одобрение FDA ZAVZPRET знаменует собой значительный прорыв для людей с мигренью, которые нуждаются в избавлении от боли и предпочитают альтернативные варианты пероральным лекарствам", — заявляет коммерческий директор Pfizer Анджела Хванг.

Тестирование: эффективность препарата

На сайте сообщается, что перед одобрением FDA был протестирован группой из 1405 человек. Половине из них предложили разовую дозу спрея, а остальные получали плацебо. Тестирование показало, что назальный спрей значительно уменьшает боль уже через два часа после начала приступа мигрени, а у некоторых пациентов болезненные симптомы начинают исчезать уже через 15 минут.

"Когда возникает мигрень, это оказывает значительное негативное влияние на повседневную жизнь человека", — сообщает Кэтлин Маллин, доктор медицинских наук, заместитель медицинского директора Института неврологии и головной боли Новой Англии.

"Среди моих пациентов с мигренью одним из наиболее важных атрибутов неотложного лечения является то, насколько быстро оно действует. В качестве назального спрея с быстрым всасыванием ZAVZPRET предлагает альтернативный вариант лечения для людей, которые нуждаются в обезболивании или не могут принимать пероральные препараты из-за тошноты или рвоты, чтобы они могли быстро вернуться к нормальной жизнедеятельности", — подчеркнула она.

Что известно о мигрени?

Мигрень характеризуется изнурительными приступами головной боли разной интенсивности продолжительностью от 4 до 72 часов, часто связанной с тошнотой или рвотой, и/или чувствительностью к звуку (фонофобия) и свету (светофобия). Всемирная организация здравоохранения классифицирует мигрень как вторую по значимости причину инвалидности в мире. Около 40 миллионов в Соединенных Штатах страдают от мигрени.

Напомним, исследователи из Технологического университета Квинсленда в Австралии обнаружили связь мигрени и связанных с глюкозой признаков, которая может привести к разработке новых решений в области терапии изнурительных расстройств.

Также в марте 2022 года стало известно о новом инъекционном способе избавления от хронической мигрени.