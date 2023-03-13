Біль йде через 15 хвилин: в аптеках з'явиться спрей назальний від мігрені

Схвалення нового препарату FDA від Pfizer знаменує значний прорив для людей з мігренню. Результати тестувань показують, що дія препарату відчувається через 15 хвилин.

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Представники фармацевтичної компанії Pfizer анонсували випуск назального спрею для позбавлення мігрені. Ліки з'являться в аптеках вже влітку 2023 року.

На офіційному сайті компанії повідомляється, що управління з контролю за продуктами та ліками в США (FDA), зі свого боку, схвалило назальний спрей швидкої дії для лікування виснажливого захворювання. Відомо, що препарат від компанії Pfizer під назвою ZAVZPRET буде доступний в аптеках з липня 2023 року.

"Схвалення FDA ZAVZPRET знаменує собою значний прорив для людей з мігренню, які потребують позбавлення болю і віддають перевагу альтернативним варіантам пероральним лікам", — заявляє комерційний директор Pfizer Анджела Хванг.

Тестування: ефективність препарату

На сайті повідомляється, що перед схваленням FDA протестували група з 1405 осіб. Половині їх запропонували разову дозу спрею, інші ж отримували плацебо. Тестування показало, що назальний спрей значно зменшує біль вже за дві години після початку нападу мігрені, а в деяких пацієнтів хворобливі симптоми починають зникати вже через 15 хвилин.

"Коли виникає мігрень, це значно впливає на повсякденне життя людини", — повідомляє Кетлін Маллін, доктор медичних наук, заступник медичного директора інституту неврології та головного болю Нової Англії.

"Серед моїх пацієнтів з мігренню одним з найбільш важливих атрибутів невідкладного лікування є те, наскільки швидко воно діє. Як назальний спрей зі швидким всмоктуванням ZAVZPRET пропонує альтернативний варіант лікування для людей, які потребують знеболювання або не можуть приймати пероральні препарати через нудоту або блювоти, щоб вони могли швидко повернутися до нормальної життєдіяльності", — наголосила вона.

Що відомо про мігрені

Мігрень характеризується виснажливими нападами головного болю різної інтенсивності тривалістю від 4 до 72 годин, часто пов'язаною з нудотою або блюванням, та чутливістю до звуку (фонофобія) та світла (світлофобія). Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує мігрень як другу за значимістю причину інвалідності у світі. Близько 40 мільйонів у Сполучених Штатах страждають від мігрені.

Нагадаємо, дослідники з Технологічного університету Квінсленду в Австралії виявили зв'язок мігрені та пов'язаних із глюкозою ознак, що може призвести до розробки нових рішень у галузі терапії виснажливих розладів.

Також у березні 2022 року стало відомо про новий ін'єкційний спосіб позбавлення хронічної мігрені.