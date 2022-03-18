Шанс на нормальне життя: учені винайшли новий спосіб лікування мігрені

Для людей хворих на хронічну мігрень, які страждають від неї по 15 днів на місяць, новий спосіб лікування може змінити життя.

Пацієнти Мікко Калели з університету Гельсінкі почали страждати від мігреней удвічі менше днів, ніж зазвичай протікає хвороба, повідомляє Science Focus.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Лікування є людськими антитілами, які пов'язують рецептори гену кальцитоніну (CGRP), блокуючи їх від запуску мігрені. Їх вводять як щомісячні ін'єкції. Молекули нейропептидів, які називаються пептидами, пов'язані із CGRP. Саме вони нині перебувають у центрі уваги нових методів лікування.

Джерело мігрені складно визначити, але деякі люди, які страждають нею, виявляють, що вона викликана кофеїном, стресом або нестачею сну. Трійчастий нерв посилає хімічні сигнали захисним шарам, що оточують мозок.

Сигнали розширюють судини, тобто вони викликають розширення кровоносних судин у деяких із цих шарів. Вважається, що разом розширення кровоносних судин і шляхів нервових волокон, пов'язаних із трійчастим нервом, які також проникають глибше в мозок, викликають біль.

"Не в кожного пацієнта з мігренню є всі 123 гени, пов'язані з мігренню, тому це складно. І це також добре узгоджується з тим, як пацієнти з мігренню реагують на лікування", — пояснює Мікко Каллела з університету Гельсінкі.

Для хронічних хворих на мігрень, які страждають нею по 15 днів на місяць, нове лікування може змінити життя.

Наразі не існує абсолютних ліків від мігрені. Навіть якщо ми спостерігаємо значний прогрес у лікуванні, "вилікувати" мігрень — дуже складне завдання, особливо коли ми не маємо відповідей на всі питання про те, що його викликає.

"Ми могли б досягти більшого прогресу в профілактиці, зосередивши наші зусилля на розумінні мігрені на "попередній фазі" — прелюдії до головного болю, який у багатьох людей викликає зміни настрою, позіхання, втому й інші симптоми", — каже невролог із лондонського Королівського коледжу професор Пітер Гоадбсі.

Попередня фаза може тривати кілька днів. Якщо буде розроблено лікування цього етапу перебігу хвороби, учені мають намір почати усувати справжню фазу болю.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти пояснили, чому не варто вірити вигадкам про українську біологічну зброю.

Археологи знайшли місце упокою 65 британських королів.