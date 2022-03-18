Шанс на нормальную жизнь: ученые изобрели новый способ лечения мигрени

Для людей больных хронической мигренью, которые страдают ею по 15 дней в месяц, новый способ лечения может изменить жизнь.

Пациенты Микко Каллелы из Хельсинкского университета начали болеть мигренью в два раза меньше дней, чем обычно протекает болезнь, сообщает Science Focus.

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Лечение представляет собой человеческие антитела, которые связывают рецепторы гена кальцитонина (CGRP), блокируя их от запуска мигрени. Их вводят в виде ежемесячных инъекций. Молекулы нейропептидов, называемые пептидами, связаны с CGRP. Именно они в настоящее время находятся в центре внимания новых методов лечения.

Источник мигрени сложно определить, но некоторые люди, страдающие ею, обнаруживают, что она вызвана кофеином, стрессом или недостатком сна. Тройничный нерв посылает химические сигналы защитным слоям, окружающим мозг.

Сигналы расширяют сосуды, то есть они вызывают расширение кровеносных сосудов в некоторых из этих слоев. Считается, что вместе расширение кровеносных сосудов и путей нервных волокон, связанных с тройничным нервом, которые также проникают глубже в мозг, вызывают боль.

"Не у каждого пациента с мигренью есть все 123 гена, связанных с мигренью, поэтому это сложно. И это также хорошо согласуется с тем, как пациенты с мигренью реагируют на лечение", — объясняет Микко Каллела из Хельсинкского университета.

Для хронических больных мигренью, которые страдают ею по 15 дней в месяц, новое лечение может изменить жизнь.

В настоящее время не существует абсолютного лекарства от мигрени. Даже если мы наблюдаем значительный прогресс в лечении, "вылечить" мигрень — очень сложная задача, особенно когда у нас нет ответов на все вопросы о том, что ее вызывает.

"Мы могли бы добиться большего прогресса в профилактике, сосредоточив наши усилия на понимании мигрени на "предварительной фазе" — прелюдии к головной боли, которая у многих людей вызывает изменения настроения, зевоту, усталость и другие симптомы", — говорит невролог из лондонского Королевского колледжа профессор Питер Гоадбси.

Предварительная фаза может длиться пару дней. Если будет разработано лечение для этого этапа протекания болезни, ученые намереваются начать устранять настоящую фазу боли.

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