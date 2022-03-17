Захоронения из темных веков. Археологи обнаружили место упокоения 65 британских королей

Это открытие является крупным прорывом в понимании археологами и историками природы общества темных веков.

В ходе своих недавних археологических раскопок, ученые обнаружили гробницы 65 британских королей и других высокопоставленных особ эпохи, связанной с легендой о короле Артуре, пишет The Independent.

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Это открытие является крупным прорывом в понимании археологами и историками природы общества темных веков. По мере продолжения исследования это может также пролить свет на плохо изучению в настоящее время политическую географию постримской Британии.

До нового исследования было известно только одно место последнего упокоения коренного британского монарха того времени, а также полдюжины королевских могил. Однако теперь исследователям удалось идентифицировать 20 королевских погребальных комплексов, каждый из которых содержит до 5 могил и еще 11 находятся на рассмотрении.

Как выяснили ученые, большинство из них датируются V и VI веками — временем, когда Британия представляла собой лоскутное одеяло из десятков маленьких королевств. На территории современной восточной и южной Англии этими крошечными государствами правили англосаксонские короли полностью или частично германского происхождения.

[ + – ] Работа проливает новый свет на эпоху, связанную с легендой о короле Артуре, смерть которого изображена здесь на картине художника 19 XIX Джона Гаррика

Эти династии приобрели свои земли и позиции посредством завоеваний, браков или союзов в течение десятилетий после краха римского правления в Британии около 410 года н.э. Но на западе и севере, где изначально практически не было англосаксонского вторжения, возникшие после римского периода королевские династии были в основном кельтскими (т.е. династиями коренного британского или ирландского происхождения).

Однако до сих пор о том, где были похоронены эти британские кельтские монархи темной эпохи практически ничего не было известно. И хотя археологи нашли 9 англосаксонских королевских могил, до сих пор было обнаружено только одно определенное место захоронения коренных британских королевских особ.

Теперь новое исследование, проведенное профессором Кеном Дарком из Университета Рединга позволило предварительно увеличить число королевских захоронений темных веков кельтской Британии до 55-65. Новые открытия сделаны в Уэльсе, Корнуолле, Девоне и Сомерсете.

Недавно проведенные раскопки предполагают, что это места последнего упокоения королевской семьи, потому что они имеют очень необычный дизайн, который совершенно отличается и явно имеет гораздо более высокий статус, чем тысячи других британских могил темного века.

[ + – ] Закрытая могила британских королевских особ

Хотя имена монархов, похороненных в этих могилах, в целом пока неизвестны, они, по-видимому, были королями британских королевств Гуинет (северо-западный Уэльс), Дивед (юго-западный Уэльс), Поуис (центрально-восточный Уэльс), Брихейниог (современный Брекнокшир) и Думнония (ныне юго-западная Англия).

Среди наиболее важных захоронений, могилы вероятных королей были обнаружены в Кернарфоне, на острове Англси (оба в северном Уэльсе) и возле Тинтагеля в Северном Корнуолле. Еще 43 могилы темных веков также были идентифицированы профессором Дарком как вероятные королевские захоронения в Ирландии.

В отличие от ранних англосаксонских языческих королевских захоронений, кельтские британские (и ирландские) обычно не имели погребального инвентаря. А все потому что кельтские британские и ирландские монархи были христианами и поэтому в целом рассматривали использование могильных предметов как явно языческую и, следовательно, неприемлемую практику.