Вакцина Pfizer: що необхідно знати про препарат і кому він протипоказаний

Фокус зібрав усі наявні дані про вакцину від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech для людей віком від 16 років схвалили Всесвітня організація охорони здоров'я, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) та Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Ще в грудні 2020 року компанія-виробник надала дані, які підтверджують, що вакцина Pfizer-BioNTech ефективна у запобіганні симптоматичному COVID-19. Вакцину створено на основі матричної РНК (мРНК), що є відносно новою технологією.

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Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech

Дослідження ефективності вакцини не припиняються з моменту її розробки. Спочатку клінічні випробування 3 фази показали, що вакцина Pfizer має ефективність на рівні 95%. У квітні 2021 року в компанії заявили, що ефективність цієї вакцини проти коронавірусу становить 91,3%, ґрунтуючись на оцінках того, наскільки добре вакцина запобігає симптоматичній інфекції в період від 7 днів до 6 місяців після другої дози.

Також з'ясувалося, що вакцина Pfizer на 100% ефективна у запобіганні тяжкому перебігу хвороби, за даними CDC. Інше дослідження показало, що ефективність вакцини знизилася до 84% через 6 місяців, але її ефективність у запобіганні тяжкому захворюванню на коронавірус залишилася високою — 97%.

Власне дослідження CDC, проведене в серпні, показало, що захист мРНК вакцини від коронавірусу може знижуватися, але при цьому вакцини залишатимуться такими ж ефективними проти госпіталізації.

Також вакцина Pfizer постійно тестується на ефективність проти різних мутацій коронавірусу. На початку травня стало відомо, що вакцина Pfizer була на 95% ефективна проти важкого перебігу хвороби або смерті від штаму "Альфа" (з Великобританії) та штаму "Бета" (з Південної Африки).

Пізніше два дослідження, опубліковані в британському науковому журналі Public Health England, показали, що вакцина Pfizer на 88% ефективна проти симптоматичного захворювання та на 96% проти госпіталізації у разі штаму "Дельта". Пізніше ізраїльські вчені заявили, що вакцина на 90% ефективна проти тяжкого перебігу хвороби у разі штаму "Дельта", але лише на 39% ефективна від зараження цим штамом. Дані було отримано на основі офіційної статистики системи охорони здоров'я Ізраїлю.

Дія мРНК-вакцини

Вакцина Pfizer не доставляє в організм ослаблений чи інактивований вірус, як це роблять інші вакцини. мРНК-вакцина містить лише крихітну частину генетичного коду вірусу SARS-CoV-2, по суті, вона дає інструкції людським клітинам для створення копій шипоподібного білка, який також є у коронавірусу.

Шипоподібний білок у коронавірусу дає можливість проникати і заражати клітини-господарів. Але вакцина дає можливість клітинам виробити антитіла та розвинути імунну пам'ять, яка розпізнає справжній вірус, якщо він потрапить в організм. Сам собою шипоподібний білок абсолютно безпечний, і у вакцині він відіграє роль "тренажера" для імунітету.

Склад вакцини Pfizer

До складу вакцини Pfizer входить активний компонент — мРНК, ліпіди, солі та сахароза. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту вирішили пояснити склад вакцини для тих, хто не володіє науковим ступенем у галузі органічної хімії.

[ + – ] До складу вакцини Pfizer входить активний компонент — мРНК, ліпіди, солі та сахароза Фото: U24News

мРНК

Вакцина Pfizer містить послідовність РНК, взяту власне у вірусу. Вакцина змушує клітини усередині людини виробляти шипоподібний білок коронавірусу. Вірус використовує шипоподібний білок, щоб проникнути в людські клітини. Сам собою, без вірусу, шипоподібний білок нешкідливий. Але людський імунітет все одно реагує на нього як на стороннє тіло. Зрештою вакциновані люди отримують імунітет і готові битися зі справжнім вірусом.

Ліпіди

Вакцина Pfizer, як і вакцина Moderna, використовує ліпідні наночастки як оболонку для РНК. Наночастинки схожі на крихітні кульки жиру, які захищають мРНК вірусу і допомагають йому ковзати всередині клітин.

Ці частинки мають діаметр приблизно 100 нанометрів, тобто вони приблизно такого ж розміру, як і сам коронавірус.

Солі

Вакцина Pfizer містить чотири види солей, одна з яких — звичайна кухонна сіль. Усі разом вони більш відомі як фізіологічний розчин із фосфатним буфером (скорочено PBS). Цей інгредієнт дуже поширений і покликаний підтримувати кислотність (pH) вакцини на необхідному рівні, близькому до кислотності людського організму.

Щоб зрозуміти, наскільки це важливо, варто лише згадати відчуття, коли сік лимона потрапляє в подряпину на руці. Речовини з неправильною кислотністю можуть пошкодити клітини або швидко розкластися в організмі.

Цукор

Вакцина Pfizer містить простий цукор, який також називається сахарозою. Тут він працює як захист від низьких температур, захищає наночастки під час заморожування та запобігає їхньому злипанню.

Наскільки вакцина Pfizer безпечна та кому підходить

Вакцина від коронавірусу Pfizer рекомендована в усьому світі для імунізації людей віком від 12 років і старше. У деяких країнах також діють свої обмеження, наприклад, в США вакцина дозволена від 16 років і старше, а в ЄС вакцину дозволили для дітей від 12 до 15 років. Також очікується, що Pfizer-BioNTech буде остаточно схвалено в ЄС для дітей віком 5-11 років.

[ + – ] Вакцина Pfizer рекомендована для людей віком від 12 років і старше. Фото: hromadske

В Україні раніше вакцина Pfizer-BioNTech, як і всі інші від коронавірусу, була схвалена для людей віком від 18 років та старше. З цієї осені МОЗ дозволило щепити дітей віком 12-17 років.

Також американська CDC рекомендує Pfizer-BioNTech як бустерну вакцину людям старше 65 років, пацієнтам у закладах тривалого догляду та людям віком від 18 до 64 років із супутніми захворюваннями, якщо вони наражаються на високий ризик заразитися COVID-19. До цієї останньої групи можуть входити медичні працівники, вчителі й інші.

Побічні ефекти щеплень Pfizer

Серед загальних побічних ефектів від вакцини Pfizer є:

озноб;

головний біль;

утома;

почервоніння, біль чи набряк у місці уколу.

Зазначається, що більшість симптомів мають зникнути протягом дня чи двох після вакцинації. Якщо ж симптоми не зникають протягом 72 годин або є кашель та задишка, краще звернутися до лікаря.

[ + – ] Побічні ефекти Pfizer зникають через два дні після вакцинації. Фото: gxpnews.net

У дуже поодиноких випадках вакцина може спричинити тяжку алергічну реакцію — анафілаксію, яку знімають уколом адреналіну. Саме з цієї причини рекомендується, щоб люди не покидали місце вакцинації протягом 15 хвилин після щеплення або протягом 30 хвилин, якщо в історії їхньої хвороби є тяжка алергія.

Крім цього, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) попереджає про "ймовірний зв'язок" вакцини із запаленням серця у молодих людей. Запалення може виникати у серцевому м'язі (міокардит) або на зовнішній оболонці серця (перикардит). Такий побічний ефект виникає у 12,6 випадках на 1 мільйон повторних доз. Найчастіше запалення проходить саме собою, без медичного втручання.

Кому протипоказана вакцина Pfizer

Вакцина Pfizer/BioNTech має хороший профіль безпеки, тому список протипоказань до неї досить короткий.

Тяжка алергічна реакція (анафілаксія) на інгредієнт вакцини. Мається на увазі рідкісна алергічна реакція на стабілізатор у вакцині, що називається поліетиленгліколем (ПЕГ). Найчастіше він викликає алергічну реакцію під час перорального застосування, тому може не викликати проблем у вакцині, яка вводиться у м'яз.

Люди з тяжкою алергічною реакцією на першу дозу вакцини. Зазвичай, вона відбувається протягом перших 15 хвилин після вакцинації. Після цього введення другої дози вакцини може бути відкладено. Виходом може стати ревакцинація за умов спеціалізованої імунологічної клініки.

Люди, які мали міокард — запалення серцевого м'яза або перикардит (запалення зовнішньої оболонки серця) після першої дози цієї вакцини. Міокардит чи перикардит після вакцинації з'являються досить рідко.

Люди, у яких перша доза вакцини викликала сильну реакцію, яка була більш серйозною та тривала довше, ніж звичайні побічні симптоми.

Схема вакцинації Pfizer-BioNTech

[ + – ] Вакцина Pfizer водиться двома дозами з інтервалом у 21 день. Фото: al jazeera

Дозування вакцини Pfizer враховує дві дози, які повинні вводитись з інтервалом у 21 день. Щеплення стає повністю ефективним через два тижні після другої ін'єкції.

Також у компанії заявляють, що менша доза вакцини викликає сильнішу імунну відповідь у дітей. Так, дітям 5-11 років пропонується вводити дві дози по 10 мікрограмів, і дві дози по 30 мікрограмів для підлітків і дорослих.

Третя доза вакцини Pfizer-BioNTech також рекомендується людям із певними імунодефіцитними станами.

Умови зберігання вакцини Pfizer

На офіційному сайті компанії Pfizer перераховуються умови, за яких необхідно зберігати вакцину від коронавірусу:

морозильні камери із наднизькою температурою, які продовжують термін зберігання до 6 місяців;

термічні важтажовідправники (контейнери) Pfizer, в яких поставляється вакцина. Вони можуть бути використані як тимчасове місце зберігання. Їх необхідно наповнювати сухим льодом кожні 5 днів на термін зберігання до 30 днів;

холодильні установки, які зазвичай доступні у лікарнях. У них вакцину можна зберігати протягом 5 днів за температури 2-8°C;

після 30 днів зберігання вакцини у контейнерах Pfizer флакони можна перемістити на 5 днів у холодильник із температурою 2-8°C, що збільшить термін зберігання загалом до 35 днів;

після розморожування та зберігання за температури 2-8°C флакони не можна повторно заморожувати чи зберігати у заморожених умовах.

Які країни визнали вакцину Pfizer?

Згідно з останніми даними, понад 100 країн світу схвалили в'їзд осіб, щеплених вакциною Pfizer/BioNTech. Повний список країн, які визнали вакцину Пфайзер, має такий вигляд: