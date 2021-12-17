Ім'я йому – "омікрон". Новий штам коронавірусу може змінити перебіг пандемії

Медики побоюються, що новий варіант коронавірусу "омікрон" може обманювати імунну систему людини та заражати тих, хто вже перехворів на COVID-19. Днями відкрили новий різновид "омікрону", який неможливо виявити за допомогою ПЛР-тесту.

Названий грецькою літерою "омікрон", новий варіант вірусу SARS-CoV-2 може серйозно вплинути на перебіг пандемії. У Всесвітній організації охорони здоров'я оцінюють загальний ризик, пов'язаний із його поширенням, як дуже високий. У доповіді ВООЗ говориться, що особливо серйозну загрозу він становить для груп ризику, наприклад, людей похилого віку та хворих на хронічні захворювання, особливо в тих країнах, де недостатньо високий рівень вакцинації населення. Під цей критерій підпадає й Україна. Багато країн поставилися до появи "омікрону" дуже серйозно, вдавшись до таких заходів як закриття кордонів. У Британії зафіксували першу смерть від нового варіанта коронавірусу.

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Кордони закриваються: тепер через омікрон

Про появу "омікрону" британські вчені повідомили наприкінці листопада. Перше зараження новим варіантом коронавірусу, який спочатку іменували B.1.1.529, зареєстрували в Ботсвані, потім кілька хворих виявила ПАР. Наразі підтверджено випадки зараження в майже 40 країнах, серед яких Ізраїль, Бельгія, Італія, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Австралія, Австрія, Великобританія, США та Канада.

Медики побоюються, що "омікрон" може обманювати імунну систему людини та заражати тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Ізраїль став першою державою, що закрила кордони для іноземців на два тижні, також у країні ввели обов'язкову ізоляцію для ізраїльтян, які повертаються додому, незалежно від того, пройшли вони повний курс вакцинації чи ні. Із 30 листопада кордони для іноземців закрила Японія. Влада Марокко призупинила всі прямі пасажирські рейси до королівства на два тижні, починаючи з 29 листопада. Великобританія, Франція, Австрія, Туреччина, Бразилія, Іран і Єгипет заморозили авіасполучення з ПАР, Ботсваною, Зімбабве, Лесото, Намібією й Есватіні.

Німеччина обмежила сполучення з ПАР, авіакомпаніям дозволено виконувати лише вивізні рейси для громадян ФРН. Заборону на прямі рейси з ПАР запровадила Швейцарія. Великобританія, Єгипет, Малаві, Нідерланди та Чехія вимагають після прибуття до країни проходити обов'язковий десятиденний карантин. Із грудня Україна також закрила кордони для громадян, які прибувають із деяких африканських країн. Українців, які повертаються з держав Південної Африки, зобов'язали вирушати на двотижневу самоізоляцію.

В Україні "омікрон" поки що не виявили. За словами Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, складно спрогнозувати, коли це станеться. Тим часом у ВООЗ заявляють, що в Європі цей варіант коронавірусу може стати домінантним вже до 1 січня 2022 року.

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Франсуа Баллу, генетик із Університетського коледжу Лондона, вважає, що мутація "омікрону" могла виникнути внаслідок затяжної інфекції у хворого з ослабленим імунітетом, можливо, нульовий пацієнт був носієм ВІЛ.

Днями британські вірусологи заявили, що відкрили новий різновид "омікрону" — "невидимий", який неможливо виявити за допомогою звичайного ПЛР-тесту

"Омікрон" значно перевершує домінантний зараз варіант "дельта" за кількістю мутацій. Усього їх 32, багато які з них підвищують його заразність. Том Пікок, вірусолог із британського Імперського коледжу, який першим звернув увагу на поширення нового варіанту вірусу, назвав кількість мутацій "жахливим", адже жоден із попередніх варіантів так інтенсивно не мутував. Пікок попереджає, що "омікрон" може виявитися страшнішим за попередників, оскільки в його складі є спайковий білок, який відрізняється від вмісту у вихідному вірусі SARS-CoV-2, на основі якого створені вакцини. Тому поки що неясно, наскільки вони ефективні проти "омікрон"-варіанту.

Також невідомо, чи швидше поширюється "омікрон", чи заразніший і чи небезпечніший він. У ВООЗ зазначають, що в районах Південної Африки, у яких циркулює вірус, збільшилася кількість хворих на COVID-19. Зараз епідеміологи з'ясовують причину цього, адже частота госпіталізації пацієнтів, що росте, може бути пов'язана із загальним зростанням кількості інфікованих, викликаним поширенням не тільки "омікрону", але й інших варіантів вірусу.

ВООЗ не має інформації, що симптоми зараження "омікроном" відрізняються від симптомів, типових для інших варіантів коронавірусу. Проте медики побоюються, що він може обманювати імунну систему людини та заражати тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Учені з різних країн розходяться в думках, оцінюючи ризики, які має "омікрон". Наприклад, співробітники Кіотського університету дійшли висновку, що він може уникати імунної відповіді й тому здатний призвести до нової хвилі зараження COVID-19 навіть у країнах із високим рівнем вакцинації, адже індекс репродукції [цей показник характеризує заразність інфекційного захворювання] в "омікрона" в 4,2 раза вищий, ніж у "дельти".

Водночас у Сполучених Штатах не схильні драматизувати ситуацію. За словами Ентоні Фаучі, головного інфекціоніста США, новий варіант стає домінантним: понад третина території країни охоплена "омікроном", проте серед госпіталізованих переважають заражені "дельтою". Фаучі з обережним оптимізмом заявив, що початкові дані не говорять про високу небезпеку "омікрон"-варіанту, проте наголосив, що для висновків слід зібрати більше інформації.

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Українські експерти також упевнені, що лякати людей новою хвилею пандемії передчасно. Таку думку, наприклад, під час брифінгу на тему розповсюдження COVID-19, висловив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки. "Омікрон" залишається потенційною загрозою. Ключове слово — "потенційною", бо він ще не досліджений", — каже Ганіченко.

Із цією точкою зору солідарний і лікар-імунолог Борис Донський.

"Щоб робити якісь висновки, потрібні дослідження, а вони продовжуються. Так, потенціал "омікрону" лякає, але це не означає, що він не зникне через кілька тижнів, адже й таке можливо", — пояснює Фокусу Донський. За його словами, цей варіант коронавірусу сильно мутував, і такі мутанти, як правило, нежиттєздатні. Проте імунолог зазначає, що наявність великої кількості мутацій дає вірусу шанс обдурити імунну систему вакцинованої людини, у цьому головна загроза "омікрону". Якщо він виявиться заразним для вакцинованих, це змінить перебіг пандемії та відкине людство назад у боротьбі з COVID-19.

Непередбачувана ситуація

Є лише одна хороша новина, пов'язана з появою "омікрон"-варіанту: ПЛР-тести його розпізнають, що дозволяє на ранній стадії виявити вірус і розпочати лікування захворювання. За словами Ольги Голубовської, головної інфекціоністки України, який би не був варіант вірусу, принципи терапії COVID-19 залишаються незмінними: рання противірусна терапія, госпіталізація при прогресуванні хвороби та своєчасне призначення глюкокортикоїдів та інших імуномодуляторів. "Просто дивно, як ігнорується раннє лікування, я не пам'ятаю жодного іншого інфекційного захворювання, яке ми починаємо лікувати вже тоді, коли є ускладнення. Дуже слабка освітня робота в цьому напрямку, хоча добре відомо: рerículum in mora — небезпека у зволіканні", — каже Голубовська.

Якщо "омікрон" виявиться заразним саме для вакцинованих, це змінить перебіг пандемії та відкине людство назад у боротьбі з COVID-19.

Однак і тут "омікрон" може зробити неприємний сюрприз. Днями британські вірусологи заявили, що відкрили новий його різновид — "невидимий", який неможливо виявити за допомогою звичайного ПЛР-тесту, діагностика можлива лише за результатами геномного аналізу. "Невидимий" різновид виявили серед зразків геномів вірусу, привезених із ПАР, Австралії та Канади. Деякі дослідники вже виділяють дві окремі форми "омікрону": стандартну BA.1 та BA.2, яку назвали "стелс-омікроном".

Скільки всього різновидів коронавірусу доведеться пережити людству, ніхто говорити не береться.

"Виникнення нових штамів не спрогнозуєш, ситуація непередбачувана. Вірус має природним шляхом переставати генерувати нові контагіозні [заразні] серйозні штами, але поки вони з'являються, тому що РНК-віруси дуже схильні до мутацій, — пояснює Катерина Сояк, епідеміологиня. — Якщо з'являться нові штами, ми стикатимемося з новими проблемами, але, враховуючи, що вакцинація поки що захищає тією чи іншою мірою від усіх існуючих штамів, це дає певну надію".

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Утім, Стефан Бансель, генеральний директор компанії Moderna, заявив, що вакцини проти коронавірусу, що використовуються зараз, швидше за все, будуть не настільки ефективні проти "омікрону", як проти "дельти". За його словами, ефективність вакцини проти нового варіанту вірусу не підтверджена, а розробка нового препарату триватиме місяці.