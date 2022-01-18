Статистика коронавірусу на 18 грудня: 8 558 нових випадків COVID-19 та 1 125 госпіталізацій

Кожен десятий заражений — дитина. За добу померло 188 людей.

Минулої доби в Україні зафіксували 8 558 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 811 дітей (майже десята частина всіх нових заражень — ред.) та 304 медпрацівників. Про це у вівторок, 18 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 125 осіб, 188 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 8 558 осіб;

одужало — 5 761 особа;

летальні випадки — 188;

госпіталізовано — 1 125 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

11 січня — 1 898;

12 січня — 1 676;

13 січня — 1 656;

14 січня — 1 682;

15 січня — 1 957;

16 січня — 1 213;

17 січня — 1 125.

Протягом минулої доби українці зробили 79 696 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 37 678;

методом ІФА — 5 619;

експрес-тести на антиген — 36 399.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ — 972 випадки;

Львівська область — 870 випадків;

Харківська область — 678 випадків;

Івано-Франківська область — 640 випадків;

Чернівецька область — 475 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 768 088 осіб;

одужало — 3 561 923 осіб;

летальні випадки — 98 549;

зроблено ПЛР-тестів — 17 220 495.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 29 847 осіб;

2 дозою — 36 223 осіб;

бустерною дозою — 14 395;

додатковою дозою — 456;

усього — 80 921 людина.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 022 922 особи, а дві — 14 306 743. Бустерну дозу отримали 113 560 осіб, додаткову — 10 073. Усього зроблено 29 453 298 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 18 січня

Нагадаємо, раніше Національна академія наук України констатувала, що в країні розпочинається нова хвиля коронавірусу. Про це свідчить зростання кількості позитивних ПЛР-тестів і нових випадків захворювання на COVID-19.

Раніше Фокус писав про те, що буде з пандемією коронавірусу в 2022 році.