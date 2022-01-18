Статистика коронавірусу на 18 грудня: 8 558 нових випадків COVID-19 та 1 125 госпіталізацій
Кожен десятий заражений — дитина. За добу померло 188 людей.
Минулої доби в Україні зафіксували 8 558 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 811 дітей (майже десята частина всіх нових заражень — ред.) та 304 медпрацівників. Про це у вівторок, 18 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 1 125 осіб, 188 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 8 558 осіб;
- одужало — 5 761 особа;
- летальні випадки — 188;
- госпіталізовано — 1 125 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 11 січня — 1 898;
- 12 січня — 1 676;
- 13 січня — 1 656;
- 14 січня — 1 682;
- 15 січня — 1 957;
- 16 січня — 1 213;
- 17 січня — 1 125.
Протягом минулої доби українці зробили 79 696 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 37 678;
- методом ІФА — 5 619;
- експрес-тести на антиген — 36 399.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 972 випадки;
- Львівська область — 870 випадків;
- Харківська область — 678 випадків;
- Івано-Франківська область — 640 випадків;
- Чернівецька область — 475 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 768 088 осіб;
- одужало — 3 561 923 осіб;
- летальні випадки — 98 549;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 220 495.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 29 847 осіб;
- 2 дозою — 36 223 осіб;
- бустерною дозою — 14 395;
- додатковою дозою — 456;
- усього — 80 921 людина.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 022 922 особи, а дві — 14 306 743. Бустерну дозу отримали 113 560 осіб, додаткову — 10 073. Усього зроблено 29 453 298 щеплень.
Нагадаємо, раніше Національна академія наук України констатувала, що в країні розпочинається нова хвиля коронавірусу. Про це свідчить зростання кількості позитивних ПЛР-тестів і нових випадків захворювання на COVID-19.
Раніше Фокус писав про те, що буде з пандемією коронавірусу в 2022 році.