Статистика коронавируса на 18 декабря: 8558 новых случаев COVID-19 и 1125 госпитализаций
Каждый десятый зараженный — ребенок. За сутки скончались 188 человек.
За минувшие сутки в Украине выявили 8 558 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 811 детей (почти десятая часть всех новых заражений — ред.) и 304 медработников. Об этом во вторник, 18 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 125 человек, 188 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 8 558 человек;
- выздоровело — 5 761 человек;
- летальные случаи — 188;
- госпитализировано — 1 125 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 11 января — 1 898;
- 12 января — 1 676;
- 13 января — 1 656;
- 14 января — 1 682;
- 15 января — 1 957;
- 16 января — 1 213;
- 17 января — 1 125.
В течение минувших суток украинцы сделали 79 696 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 37 678;
- методом ИФА — 5 619;
- экспресс-тесты на антиген — 36 399.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Киев — 972 случая;
- Львовская область — 870 случаев;
- Харьковская область — 678 случаев;
- Ивано-Франковская область — 640 случаев;
- Черновицкая область — 475 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 768 088 человек;
- выздоровело — 3 561 923 человек;
- летальные случаи — 98 549;
- сделано ПЦР-тестов — 17 220 495.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 29 847 человек;
- 2 дозой — 36 223 человек;
- бустерной дозой — 14395;
- дополнительной дозой — 456;
- всего — 80 921 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 022 922 человек, а две — 14 306 743. Бустерную дозу получили 113 560 человек, дополнительную — 10 073. Всего сделано 29 453 298 прививок.
Напомним, ранее Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавируса. Об этом свидетельствует рост числа положительных ПЦР-тестов и новых случаев заболевания COVID-19.
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