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Статистика коронавируса на 18 декабря: 8558 новых случаев COVID-19 и 1125 госпитализаций

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Фото: UNICEF | Коронавирус в Украине подтвердился у более 8,5 тысяч человек

Каждый десятый зараженный — ребенок. За сутки скончались 188 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 8 558 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 811 детей (почти десятая часть всех новых заражений — ред.) и 304 медработников. Об этом во вторник, 18 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 125 человек, 188 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 8 558 человек;
  • выздоровело — 5 761 человек;
  • летальные случаи — 188;
  • госпитализировано — 1 125 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 11 января — 1 898;
  • 12 января — 1 676;
  • 13 января — 1 656;
  • 14 января — 1 682;
  • 15 января — 1 957;
  • 16 января — 1 213;
  • 17 января — 1 125.

В течение минувших суток украинцы сделали 79 696 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 37 678;
  • методом ИФА — 5 619;
  • экспресс-тесты на антиген — 36 399.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Киев — 972 случая;
  • Львовская область — 870 случаев;
  • Харьковская область — 678 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 640 случаев;
  • Черновицкая область — 475 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 768 088 человек;
  • выздоровело — 3 561 923 человек;
  • летальные случаи — 98 549;
  • сделано ПЦР-тестов — 17 220 495.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 29 847 человек;
  • 2 дозой — 36 223 человек;
  • бустерной дозой — 14395;
  • дополнительной дозой — 456;
  • всего — 80 921 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 022 922 человек, а две — 14 306 743. Бустерную дозу получили 113 560 человек, дополнительную — 10 073. Всего сделано 29 453 298 прививок.

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Статистика коронавируса на 18 января

Напомним, ранее Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавируса. Об этом свидетельствует рост числа положительных ПЦР-тестов и новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее Фокус писал о том, что будет с пандемией коронавируса в 2022 году.