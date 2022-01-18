Статистика коронавируса на 18 декабря: 8558 новых случаев COVID-19 и 1125 госпитализаций

Каждый десятый зараженный — ребенок. За сутки скончались 188 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 8 558 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 811 детей (почти десятая часть всех новых заражений — ред.) и 304 медработников. Об этом во вторник, 18 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 1 125 человек, 188 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 8 558 человек;

выздоровело — 5 761 человек;

летальные случаи — 188;

госпитализировано — 1 125 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

11 января — 1 898;

12 января — 1 676;

13 января — 1 656;

14 января — 1 682;

15 января — 1 957;

16 января — 1 213;

17 января — 1 125.

В течение минувших суток украинцы сделали 79 696 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 37 678;

методом ИФА — 5 619;

экспресс-тесты на антиген — 36 399.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Киев — 972 случая;

Львовская область — 870 случаев;

Харьковская область — 678 случаев;

Ивано-Франковская область — 640 случаев;

Черновицкая область — 475 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 768 088 человек;

выздоровело — 3 561 923 человек;

летальные случаи — 98 549;

сделано ПЦР-тестов — 17 220 495.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 29 847 человек;

2 дозой — 36 223 человек;

бустерной дозой — 14395;

дополнительной дозой — 456;

всего — 80 921 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 022 922 человек, а две — 14 306 743. Бустерную дозу получили 113 560 человек, дополнительную — 10 073. Всего сделано 29 453 298 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 18 января

Напомним, ранее Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавируса. Об этом свидетельствует рост числа положительных ПЦР-тестов и новых случаев заболевания COVID-19.

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