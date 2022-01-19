Статистика коронавируса на 19 января: 12815 новых случаев COVID-19 и 2401 госпитализация
Заболеваемость и число госпитализаций выросли в 1,5 и 2 раза соответственно.
За прошедшие сутки в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1422 детей и 464 медработников. Об этом в среду, 19 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 401 человека, 163 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 12 815 человек;
- выздоровело — 5 413 человек;
- летальные случаи — 163;
- госпитализировано — 2 401 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 12 января — 1 676;
- 13 января — 1 656;
- 14 января — 1 682;
- 15 января — 1 957;
- 16 января — 1 213;
- 17 января — 1 125;
- 18 января — 2 401.
В течение минувших суток украинцы сделали 97 644 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 50 298;
- методом ИФА — 6 290;
- экспресс-тесты на антиген — 41 056.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Ивано-Франковская облать — 1 575 случаев;
- Киев — 1 268 случаев;
- Львовская область — 956 случаев;
- Сумская область — 860 случаев;
- Винницкая область — 767 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 780 903 человека;
- выздоровело — 3 567 336 человек;
- летальные случаи — 98 712;
- сделано ПЦР-тестов — 17 270 793.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 30 201 человек;
- 2 дозой — 36 744 человека;
- бустерной дозой — 17 618 человек;
- дополнительной дозой — 614 человек;
- всего — 85 177 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 053 123 человек, а две — 14 343 487. Бустерную дозу получили 131 178 человек, дополнительную — 10 687. Всего сделано 29 538 475 прививок.
Отметим, что во вторник, 18 января, Минздрав сообщил о более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 и 1125 госпитализациях.
Ранее Фокус писал о том, как изменится пандемия коронавируса в 2022 году.