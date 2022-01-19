Статистика коронавируса на 19 января: 12815 новых случаев COVID-19 и 2401 госпитализация

Заболеваемость и число госпитализаций выросли в 1,5 и 2 раза соответственно.

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1422 детей и 464 медработников. Об этом в среду, 19 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 401 человека, 163 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 12 815 человек;

выздоровело — 5 413 человек;

летальные случаи — 163;

госпитализировано — 2 401 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

12 января — 1 676;

13 января — 1 656;

14 января — 1 682;

15 января — 1 957;

16 января — 1 213;

17 января — 1 125;

18 января — 2 401.

В течение минувших суток украинцы сделали 97 644 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 50 298;

методом ИФА — 6 290;

экспресс-тесты на антиген — 41 056.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Ивано-Франковская облать — 1 575 случаев;

Киев — 1 268 случаев;

Львовская область — 956 случаев;

Сумская область — 860 случаев;

Винницкая область — 767 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 780 903 человека;

выздоровело — 3 567 336 человек;

летальные случаи — 98 712;

сделано ПЦР-тестов — 17 270 793.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 30 201 человек;

2 дозой — 36 744 человека;

бустерной дозой — 17 618 человек;

дополнительной дозой — 614 человек;

всего — 85 177 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 053 123 человек, а две — 14 343 487. Бустерную дозу получили 131 178 человек, дополнительную — 10 687. Всего сделано 29 538 475 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 19 января

Отметим, что во вторник, 18 января, Минздрав сообщил о более 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 и 1125 госпитализациях.

Ранее Фокус писал о том, как изменится пандемия коронавируса в 2022 году.