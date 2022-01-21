Статистика коронавируса на 21 января: 20156 новых случаев COVID-19 и 2226 госпитализаций

Лидерами по заболеваемости остаются Ивано-Франковская и Львовская области.

За прошедшие сутки в Украине выявили 20 156 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2 464 детей и 429 медработников. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 226 человек, 150 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 20 156 человек;

выздоровело — 4 486 человек;

летальные случаи — 150;

госпитализировано — 2 226 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

14 января — 1 682;

15 января — 1 957;

16 января — 1 213;

17 января — 1 125;

18 января — 2 401;

19 января — 2 151;

20 января — 2 226.

В течение минувших суток украинцы сделали 109 562 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 57 396;

методом ИФА — 6 577;

экспресс-тесты на антиген — 45 589.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Ивано-Франковская область — 2 427 случаев;

Львовская область — 1 989 случаев;

Киев — 1 552 случая;

Сумская область — 1 158 случаев;

Тернопольская область — 1 053 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 819 538 человек;

выздоровело — 3 576 268 человек;

летальные случаи — 98 993;

сделано ПЦР-тестов — 17 389 831.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 29 250 человек;

2 дозой — 34 905 человек;

бустерной дозой — 21 255 человек;

дополнительной дозой — 736 человек;

всего — 86 146 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 109 349 человек, а две — 14 410 730. Бустерную дозу получили 167 360 человек, дополнительную — 11 941. Всего сделано 29 699 380 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 21 января

Напомним, сутками ранее в Украине подтвердилось на 1677 случаев коронавируса меньше — 18 479.

В четверг, 20 января, Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине. В "красную" зону карантина уже вскоре может попасть одна из областей.