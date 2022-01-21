Статистика коронавируса на 21 января: 20156 новых случаев COVID-19 и 2226 госпитализаций
Лидерами по заболеваемости остаются Ивано-Франковская и Львовская области.
За прошедшие сутки в Украине выявили 20 156 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2 464 детей и 429 медработников. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 226 человек, 150 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 20 156 человек;
- выздоровело — 4 486 человек;
- летальные случаи — 150;
- госпитализировано — 2 226 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 14 января — 1 682;
- 15 января — 1 957;
- 16 января — 1 213;
- 17 января — 1 125;
- 18 января — 2 401;
- 19 января — 2 151;
- 20 января — 2 226.
В течение минувших суток украинцы сделали 109 562 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 57 396;
- методом ИФА — 6 577;
- экспресс-тесты на антиген — 45 589.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Ивано-Франковская область — 2 427 случаев;
- Львовская область — 1 989 случаев;
- Киев — 1 552 случая;
- Сумская область — 1 158 случаев;
- Тернопольская область — 1 053 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 819 538 человек;
- выздоровело — 3 576 268 человек;
- летальные случаи — 98 993;
- сделано ПЦР-тестов — 17 389 831.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 29 250 человек;
- 2 дозой — 34 905 человек;
- бустерной дозой — 21 255 человек;
- дополнительной дозой — 736 человек;
- всего — 86 146 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 109 349 человек, а две — 14 410 730. Бустерную дозу получили 167 360 человек, дополнительную — 11 941. Всего сделано 29 699 380 прививок.
Напомним, сутками ранее в Украине подтвердилось на 1677 случаев коронавируса меньше — 18 479.
В четверг, 20 января, Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине. В "красную" зону карантина уже вскоре может попасть одна из областей.