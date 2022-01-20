"Красная" зона возвращается. Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине

Виктор Ляшко инициировал введение самых строгих карантинных ограничений в одной из областей.

В Украине началась вспышка коронавируса. Об этом говорит тот факт, что в стране резко выросло число новых случаев заражений. С таким заявлением министр здравоохранения Виктор Ляшко выступил на брифинге в четверг, 20 января, передает "Интерфакс-Украина".

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Глава Министерства здравоохранения отметил, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено 18 479 новых случаев коронавирусной болезни и, по его словам, "это свидетельствует о том, что в Украине началась вспышка".

По словам Ляшко, эпицентром вспышки стал западный регион Украины. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области, где за прошедшие сутки было выявлено 2 777 случаев коронавируса — это наибольший суточный показатель по стране.

"Министерство здравоохранения обратилось с письмом к Кабинету министров Украины с просьбой созвать комиссию ТЭБ и ЧС и рассмотреть вопрос установления на территории Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидемической опасности", — сказал глава ведомства.

Помимо этого негативная динамика выявлена в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил Ляшко.

Напомним, ранее в этом месяце Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавирусной болезни.

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