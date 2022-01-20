Статистика коронавируса на 20 января: 18479 новых случаев COVID-19 и 2151 госпитализация

Заболеваемость в Украине резко выросла, 11% подтвержденных за сутки случаев приходится на детей.

За прошедшие сутки в Украине выявили 18 479 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2044 ребенка (11% от общего числа) и 492 медработника. Об этом в четверг, 20 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 401 человека, 163 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 18 479 человек;

выздоровело — 4 446 человек;

летальные случаи — 131;

госпитализировано — 2 151 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

13 января — 1 656;

14 января — 1 682;

15 января — 1 957;

16 января — 1 213;

17 января — 1 125;

18 января — 2 401;

19 января — 2 151.

В течение минувших суток украинцы сделали 111 137 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 61 642;

методом ИФА — 7 982;

экспресс-тесты на антиген — 41 513.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Ивано-Франковская облать — 2 777 случаев;

Львовская область — 1 440 случаев;

Киев — 1 409 случаев;

Тернопольская область — 1 145 случаев;

Сумская область — 1 137 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 799 382 человека;

выздоровело — 3 571 782 человека;

летальные случаи — 98 843;

сделано ПЦР-тестов — 17 332 435.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 26 976 человек;

2 дозой — 32 338 человек;

бустерной дозой — 14 927 человек;

дополнительной дозой — 518 человек;

всего — 74 759 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 080 099 человек, а две — 14 375 825. Бустерную дозу получили 146 105 человек, дополнительную — 11 205. Всего сделано 29 613 234 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине на 20 января

Напомним, сутками ранее в Украине подтвердилось почти на 6 тысяч случаев коронавируса меньше — 12 815. Однако тогда было проведено и на около 13,5 тыс. меньше тестов на выявление инфекции — 97 644.

Ранее в этом месяце Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавирусной болезни.