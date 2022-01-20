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Статистика коронавируса на 20 января: 18479 новых случаев COVID-19 и 2151 госпитализация

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Фото: РБК-Украина | В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость в Украине резко выросла, 11% подтвержденных за сутки случаев приходится на детей.

За прошедшие сутки в Украине выявили 18 479 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2044 ребенка (11% от общего числа) и 492 медработника. Об этом в четверг, 20 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 401 человека, 163 пациента с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 18 479 человек;
  • выздоровело — 4 446 человек;
  • летальные случаи — 131;
  • госпитализировано — 2 151 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 13 января — 1 656;
  • 14 января — 1 682;
  • 15 января — 1 957;
  • 16 января — 1 213;
  • 17 января — 1 125;
  • 18 января — 2 401;
  • 19 января — 2 151.

В течение минувших суток украинцы сделали 111 137 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 61 642;
  • методом ИФА — 7 982;
  • экспресс-тесты на антиген — 41 513.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Ивано-Франковская облать — 2 777 случаев;
  • Львовская область — 1 440 случаев;
  • Киев — 1 409 случаев;
  • Тернопольская область — 1 145 случаев;
  • Сумская область — 1 137 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 799 382 человека;
  • выздоровело — 3 571 782 человека;
  • летальные случаи — 98 843;
  • сделано ПЦР-тестов — 17 332 435.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 26 976 человек;
  • 2 дозой — 32 338 человек;
  • бустерной дозой — 14 927 человек;
  • дополнительной дозой — 518 человек;
  • всего — 74 759 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 080 099 человек, а две — 14 375 825. Бустерную дозу получили 146 105 человек, дополнительную — 11 205. Всего сделано 29 613 234 прививок.

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Статистика коронавируса в Украине на 20 января

Напомним, сутками ранее в Украине подтвердилось почти на 6 тысяч случаев коронавируса меньше — 12 815. Однако тогда было проведено и на около 13,5 тыс. меньше тестов на выявление инфекции — 97 644.

Ранее в этом месяце Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавирусной болезни.