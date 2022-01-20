Статистика коронавируса на 20 января: 18479 новых случаев COVID-19 и 2151 госпитализация
Заболеваемость в Украине резко выросла, 11% подтвержденных за сутки случаев приходится на детей.
За прошедшие сутки в Украине выявили 18 479 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 2044 ребенка (11% от общего числа) и 492 медработника. Об этом в четверг, 20 января, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 2 401 человека, 163 пациента с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 18 479 человек;
- выздоровело — 4 446 человек;
- летальные случаи — 131;
- госпитализировано — 2 151 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 13 января — 1 656;
- 14 января — 1 682;
- 15 января — 1 957;
- 16 января — 1 213;
- 17 января — 1 125;
- 18 января — 2 401;
- 19 января — 2 151.
В течение минувших суток украинцы сделали 111 137 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 61 642;
- методом ИФА — 7 982;
- экспресс-тесты на антиген — 41 513.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Ивано-Франковская облать — 2 777 случаев;
- Львовская область — 1 440 случаев;
- Киев — 1 409 случаев;
- Тернопольская область — 1 145 случаев;
- Сумская область — 1 137 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 799 382 человека;
- выздоровело — 3 571 782 человека;
- летальные случаи — 98 843;
- сделано ПЦР-тестов — 17 332 435.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 26 976 человек;
- 2 дозой — 32 338 человек;
- бустерной дозой — 14 927 человек;
- дополнительной дозой — 518 человек;
- всего — 74 759 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 15 080 099 человек, а две — 14 375 825. Бустерную дозу получили 146 105 человек, дополнительную — 11 205. Всего сделано 29 613 234 прививок.
Напомним, сутками ранее в Украине подтвердилось почти на 6 тысяч случаев коронавируса меньше — 12 815. Однако тогда было проведено и на около 13,5 тыс. меньше тестов на выявление инфекции — 97 644.
Ранее в этом месяце Национальная академия наук Украины констатировала, что в стране начинается новая волна коронавирусной болезни.