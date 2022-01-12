В Украине начинается новая волна коронавируса, — прогноз НАНУ (фото)

В стране, как предупреждают ученые, зафиксировано увеличение на 40% числа положительных ПЦР-тестов. Ситуацию с распространением COVID-19 может ухудшить открытие учебных заведений после зимних каникул.

Рост числа положительных ПЦР-тестов и новых случаев заражения COVID-19 свидетельствует о том, что в Украине начинается новая волна коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины (НАНУ).

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Эксперты сделали прогноз развития эпидемии коронавирусной инфекции в Украине в период с 12 по 25 января.

По данным ученых, в стране зафиксирован рост на 40% количества положительных ПЦР-тестов на COVID-19, если сравнивать с минимумом, зафиксированным в конце декабря 2021 года.

Как сообщают в НАНУ, Украина в плане заболеваемости следует за тенденциями стран Восточной Европы, но с небольшой задержкой во времени.

"Так как начало новой волны (коронавируса — ред.) пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей", — предупредили ученые в своем прогнозе.

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Более того, на эпидемическую ситуацию в стране может повлиять открытие учебных заведений после зимних каникул.

В документе НАНУ сказано, что среднее количество новых ежедневных случаев заражения составляет 4540, а число смертей от COVID-19 выросло до 158 случаев за день.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равнятся 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12–18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) — в течение недели 19 – 25 января 2022 года (SEIR_U — модель, которая рассчитывает балансовые отношения для основных категорий населения во время эпидемии; Prophet — статистическая модель Facebook — ред.)", — предупредили ученые Национальной академии наук.

[ + – ] В Украине начинается новая волна коронавируса

О росте числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус также сообщал системный аналитик Евгений Истребин. По словам эксперта, увеличение количества положительных тестов за семь дней по Украине составило 59%.

Например, 11 января в стране медики провели 38851 тест методом ПЦР, а положительные результаты дали 8879 образцов.

Наибольший рост числа позитивных ПЦР-тестов за последние семь дней зафиксирован во Львовской области — 122%. На втором месте, как утверждал Евгений Истребин, находится Харьковская область — 118%, а тройку "лидеров" замыкает Винницкая область — 100%.

Тенденция с увеличением числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус также наблюдается в Киеве:

9 января — 1479;

10 января — 1747.

Как отметил Евгений Истребин, "рекорд" по позитивным ПЦР-тестам в столице на уровне 3600 был зарегистрирован во время прошлой осенней волны коронавируса. Сстемный аналитик также заявил, что у него нет позитивных прогнозов по заболеваемости COVID-19 в Киеве, учитывая низкую статистику вакцинации бустерными дозами и открытием учебных заведений после каникул.

[ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] Медики зафиксировали рост числа позитивных ПЦР-тестов на COVID-19

Также Евгений Истребин обратил внимание на "исчезновение" из Александровской клинической больницы Киева пациентов, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Еще утром 9 января в столичном медучреждении, согласно статистике, находилось 454 пациента — 220 с COVID-19 и 234 с подозрением на заражение. А на следующее утро в Александровской клинической больнице Киева стало на 215 госпитализированных меньше.

"Куда исчезли 221 пациент с подозрением на COVID-19 не ясно. А вот статистика выписок. 9 января — выписано 9, 10 января — выписано 5, 11 января — выписано 37. Куда исчезло более 200 пациентов, вопрос? Чудеса медицины в данной больнице вышли на новый уровень ", — написал Евгений Истребин в своем Facebook.

[ + – ] Из Александровской больницы Киева "исчезли" пациенты с подозрением на COVID-19

[ + – ] Из Александровской больницы Киева "исчезли" пациенты с подозрением на COVID-19

Отметим, что 10 января в Украине выявили 7117 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, скончались 193 украинца, а в медучреждения госпитализировали 1898 пациентов.

Также Минздрав призывал украинцев в условиях пандемии отказаться от пластиковых прозрачных масок, которые не имеют ничего общего с предметами индивидуальной защиты от коронавируса.