Статистика коронавируса на 12 января: 7117 новых случаев COVID-19 и 193 смерти

В больницы с коронавирусной инфекцией или подозрением госпитализировали 1898 человек. COVID-19 за день также выявили у 409 несовершеннолетних.

Коронавирус за минувшие сутки в Украине официально выявили у 7117 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В течение дня в больницы с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 1898 человек, а жертвами COVID-19 стали 193 пациента.

Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, коронавирус также выявили у 409 детей и 160 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 7117 человек;

выздоровело — 8007 человек;

летальные случаи — 193;

госпитализации — 1898.

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

5 января — 2028;

6 января — 1866;

7 января — 1752;

8 января — 840;

9 января — 1064;

10 января — 915;

11 января — 1898.

За минувший день, по данным Минздрава, в Украине сделали 79278 тестов для выявления коронавирусной инфекции:

методом ПЦР — 38851;

методом ИФА — 6336;

экспресс-тесты на антиген — 34091.

Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях:

Киев — 1151 случай;

Ивано-Франковская область — 502 случая;

Харьковская область — 457 случаев;

Сумская область — 445 случаев;

Винницкая область — 435 случаев.

С первого дня пандемии коронавирусной инфекции в Украине:

заболело — 3716988 человек;

выздоровело — 3530624 человека;

летальные случаи — 97737;

сделано ПЦР-тестов — 17034809.

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Украине сделали 106362 прививок от коронавируса:

первая доза вакцины — 33288;

вторая доза — 59348;

дополнительная доза — 670;

"бустер" — 13056.

[ + – ] В Украине от коронавируса за сутки скончались 193 человека Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на официальную статистику, сообщил об увеличении числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус. По его словам, за последнюю неделю рост составил 59%.

"Суточная позитивность 22,8%, недельная 20,1% В отдельных регионах ситуация еще "красивее". Так, например, в Львовской области рост за неделю +122%, в Харьковской области +118%, в Винницкой +100%, в Сумской +96% и конечно Киев +79%", — продолжил системный аналитик.

Евгений Истребин отдельно обратил внимание на статистику по Киеву. Если 9 января было зафиксировано 1479 положительных ПЦР-тестов, а на следующий день уже 1747. Как отмечает системный аналитик, столица уверенно приближается к рекорду по позитивным тестам, который был установлен осенью 2021 года — 3900.

"Уже почти половина от максимумов. И это только открылись школы и закончились каникулы. Прошло всего 2 дня, понедельник и вторник. С учетом уровня бустеров, хороших прогнозов у меня нет. Простите", — подытожил Евгений Истребин в своем Facebook.

[ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19 [ + – ] В Украине зафиксирован рост числа положительных ПЦР-тестов на COVID-19

Ранее в Минздраве предупреждали о нововведениях для COVID-сертификатов. Украина, вслед за Евросоюзом, сократит срок действия сертификатов о прохождении курса вакцинации до 270 дней.

8 января ученые Кипра сообщили о выявлении гибрида штаммов "Дельта" и "Омикрон". Новая мутация коронавируса, получившая название "Дельтакрон", была обнаружена в образцах 25 пациентов, часть из которых обратилась с симптомами ковида к своим врачам.