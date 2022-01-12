Статистика коронавируса на 12 января: 7117 новых случаев COVID-19 и 193 смерти
В больницы с коронавирусной инфекцией или подозрением госпитализировали 1898 человек. COVID-19 за день также выявили у 409 несовершеннолетних.
Коронавирус за минувшие сутки в Украине официально выявили у 7117 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение дня в больницы с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 1898 человек, а жертвами COVID-19 стали 193 пациента.
Как рассказывают в Министерстве здравоохранения, коронавирус также выявили у 409 детей и 160 медицинских работников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 7117 человек;
- выздоровело — 8007 человек;
- летальные случаи — 193;
- госпитализации — 1898.
Динамика госпитализаций за последнюю неделю:
- 5 января — 2028;
- 6 января — 1866;
- 7 января — 1752;
- 8 января — 840;
- 9 января — 1064;
- 10 января — 915;
- 11 января — 1898.
За минувший день, по данным Минздрава, в Украине сделали 79278 тестов для выявления коронавирусной инфекции:
- методом ПЦР — 38851;
- методом ИФА — 6336;
- экспресс-тесты на антиген — 34091.
Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях:
- Киев — 1151 случай;
- Ивано-Франковская область — 502 случая;
- Харьковская область — 457 случаев;
- Сумская область — 445 случаев;
- Винницкая область — 435 случаев.
С первого дня пандемии коронавирусной инфекции в Украине:
- заболело — 3716988 человек;
- выздоровело — 3530624 человека;
- летальные случаи — 97737;
- сделано ПЦР-тестов — 17034809.
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Украине сделали 106362 прививок от коронавируса:
- первая доза вакцины — 33288;
- вторая доза — 59348;
- дополнительная доза — 670;
- "бустер" — 13056.
Системный аналитик Евгений Истребин, ссылаясь на официальную статистику, сообщил об увеличении числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус. По его словам, за последнюю неделю рост составил 59%.
"Суточная позитивность 22,8%, недельная 20,1% В отдельных регионах ситуация еще "красивее". Так, например, в Львовской области рост за неделю +122%, в Харьковской области +118%, в Винницкой +100%, в Сумской +96% и конечно Киев +79%", — продолжил системный аналитик.
Евгений Истребин отдельно обратил внимание на статистику по Киеву. Если 9 января было зафиксировано 1479 положительных ПЦР-тестов, а на следующий день уже 1747. Как отмечает системный аналитик, столица уверенно приближается к рекорду по позитивным тестам, который был установлен осенью 2021 года — 3900.
"Уже почти половина от максимумов. И это только открылись школы и закончились каникулы. Прошло всего 2 дня, понедельник и вторник. С учетом уровня бустеров, хороших прогнозов у меня нет. Простите", — подытожил Евгений Истребин в своем Facebook.
Ранее в Минздраве предупреждали о нововведениях для COVID-сертификатов. Украина, вслед за Евросоюзом, сократит срок действия сертификатов о прохождении курса вакцинации до 270 дней.
8 января ученые Кипра сообщили о выявлении гибрида штаммов "Дельта" и "Омикрон". Новая мутация коронавируса, получившая название "Дельтакрон", была обнаружена в образцах 25 пациентов, часть из которых обратилась с симптомами ковида к своим врачам.