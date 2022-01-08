Гибрид "Дельты" и "Омикрона": на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса "Дельтакрон"

Очередную мутацию ученые выявили в образцах 25 граждан, 11 из которых ранее были госпитализированы с симптомами ковида.

Группа ученых выявила на Кипре новый штамм коронавируса "Дельтакрон". Об этом сообщил профессор кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтий Кострикис.

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По его словам, штамм "Дельтакрон" был лабораторно выявлен у 25 граждан.

У нового варианта, как утверждает профессор, есть общие признаки с "Дельтой "и одновременно есть мутации, которые характеры исключительно для "Омикрона".

Леонтий Кострикис заявил, что о мутации "Дельтакрон" ранее уже сообщали ученые, однако новый штамм коронавируса еще ни разу не выявляли ни в одной стране.

Очередной вариант коронавируса, в частности, лабораторно был выявлен у 11 граждан, которые обращались за помощью к медикам с симптомами COVID-19 и были госпитализированы. Еще у 14 — болезнь протекала бессимптомно в легкой форме.

Профессор Кипрского университета предположил, что штамм "Дельтакрон" может быть вытеснен мутацией "Омикрон". Подытоживая, Леонтий Кострикис добавил, что гибрид двух вариантов коронавируса, вероятно, не вызовет беспокойства.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Омикрон" установил очередной рекорд в США. За один сутки на территории Соединенных Штатов медики официально зафиксировали более миллиона новых случаев заражения. Ежедневно от коронавируса в США умирают свыше 1000 человек — этот показатель в три раза меньше, чем в 2020 году.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предполагал, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году. По словам руководителя организации, победу человечества над COVID-19 оттягивают узкий национализм и накопление вакцин богатыми странами, из-за чего у части жителей Земли нет доступа к прививкам от коронавируса.

Также стоит отметить, что первые случаи заражения штаммом "Омикрон" в Киеве были зафиксированы в конце декабря.