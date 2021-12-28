В Киеве зафиксировали первые случаи "Омикрона", — КГГА

В ходе обращения замглавы КГГА Николай Поворозник напомнил, что этот штамм коронавируса распространяется быстрее "Дельты", а вакцинированные граждане переносят болезнь легче.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". Избежать его стремительному распространению поможет лишь вакцинация и строгое соблюдение требований карантина, сообщил он на своей странице в сети Facebook.

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Возможность говорить о том, что вакцинированные пациенты легче переносят новый штамм, специалистам дал первый выявленный случай штамма омикрон. Тогда новую разновидность вируса зафиксировали у пассажира, прилетевшего из ОАЭ. Протекание его болезни, по словам главного санитарного врача страны, прошло без симптомов, поскольку пациент был полностью вакцинирован.

"Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", — отметил Поворозник.

Чиновник напомнил жителям и гостям города, что Киев до сих пор находится в "желтой зоне" эпидемиологической безопасности, в связи с чем необходимо соблюдать все предписанные правила и ограничения.

Что запрещено?

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;

межобластные и международные перевозки.

Вместе с тем ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У; "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).

Четвертая волна пандемии, поднятая Омикроном, наименее смертоносна. И хотя статистика заболеваемости все еще высока, коронавирус слабеет и пандемия идет на спад, считают ученые.

Ранее Фокус сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила о том, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем другие варианты и может заражать вакцинированных людей и тех, кто переболел и выздоровел от COVID-19.