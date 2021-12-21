В Украине выздоровел первый пациент с штаммом "Омикрон",— Кузин (видео)

Протекание болезни, по словам главного санитарного врача страны, прошло без симптомов, поскольку пациент был полностью вакцинирован.

Первый украинский пациент, у которого зафиксировали заражение новым штаммом COVID-19 "Омикрон", выздоровел. Его ПЦР-тест показал негативный результат. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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[ + – ] Случай обнаружения штамма "Омикрон" в Украине (смотреть с 1:05)

По его словам, инфицированный пациент был привит двумя дозами от коронавируса еще весной этого года, поэтому болезнь протекала практически без симптомов.

"Именно поэтому я призываю вакцинироваться, поскольку это единственная возможность избежать тяжелого протекания болезни и смерти", — отметил Кузин.

Главврач также подчеркнул, что Украине имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса — все образцы, которые свидетельствуют о нетипичной протекаемости болезни, в особенности у людей, которые приехали из-за рубежа, подлежат доскональному изучению.

"Это важно, поскольку "Омикрон" станет доминирующим штаммом в течение последующих двух месяцев", — заявил Кузин.

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения, штамм "Омикрон" был диагностирован у украинца, который вернулся с ОАЭ, где он контактировал с инфицированными. Новый вариант коронавируса был выявлен методом полногеномного секвенирования.

Также Фокус опубликовал данные исследователей ZOE COVID Study из Лондона, в которых говорится о симптомах протекания болезни в результате инфицирования штаммом "Омикрон". Среди сообщенных нетипичных симптомов была названа потеря аппетита.