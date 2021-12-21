В Украине выздоровел первый пациент с штаммом "Омикрон",— Кузин (видео)
Протекание болезни, по словам главного санитарного врача страны, прошло без симптомов, поскольку пациент был полностью вакцинирован.
Первый украинский пациент, у которого зафиксировали заражение новым штаммом COVID-19 "Омикрон", выздоровел. Его ПЦР-тест показал негативный результат. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, инфицированный пациент был привит двумя дозами от коронавируса еще весной этого года, поэтому болезнь протекала практически без симптомов.
"Именно поэтому я призываю вакцинироваться, поскольку это единственная возможность избежать тяжелого протекания болезни и смерти", — отметил Кузин.
Главврач также подчеркнул, что Украине имеет возможность самостоятельно выявлять штаммы коронавируса — все образцы, которые свидетельствуют о нетипичной протекаемости болезни, в особенности у людей, которые приехали из-за рубежа, подлежат доскональному изучению.
"Это важно, поскольку "Омикрон" станет доминирующим штаммом в течение последующих двух месяцев", — заявил Кузин.
Напомним, что по данным Министерства здравоохранения, штамм "Омикрон" был диагностирован у украинца, который вернулся с ОАЭ, где он контактировал с инфицированными. Новый вариант коронавируса был выявлен методом полногеномного секвенирования.
Также Фокус опубликовал данные исследователей ZOE COVID Study из Лондона, в которых говорится о симптомах протекания болезни в результате инфицирования штаммом "Омикрон". Среди сообщенных нетипичных симптомов была названа потеря аппетита.