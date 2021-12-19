Исследователи перечислили основные симптомы штамма Омикрон

Кроме симптомов, которые очень похожи на те, которые испытывают люди, зараженные Дельта, ученые назвали еще один нетипичный момент, характерный пока что только для нового штамма.

Количество заболевших штаммом Омикрон в мире стремительно растет. Увеличение новых случаев дало возможность исследователям ZOE COVID Study обозначить основные симптомы, указывающие на то, что человек заболел именно этим вариантом коронавируса, сообщает Тhe Guardian.

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Используя самые свежие данные из Лондона, где распространенность Омикрона выше, чем в других регионах Великобритании, специалисты ZOE проанализировали данные о симптомах положительных случаев, зарегистрированных в исследовании ZOE COVID, и сравнили с данными начала октября, когда доминировала Дельта.

Пять основных симптомов Омикрона:

Насморк;

Головная боль;

Усталость (от легкой до тяжелой);

Чихание;

Боль в горле.

Также сюда, как и в случае с Дельтой относятся потеря обоняния или вкуса, а вот среди сообщенных нетипичных симптомов названа потеря аппетита.

В данных также часто сообщалось о "мозговом тумане". Это расплывчатый термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума.

По словам профессора Тима Спектора, ведущего научного сотрудника приложения ZOE COVID Study, к концу декабря Омикрон станет доминирующим штаммом в Великобритании, а на новогодние праздниках может достичь пика выше, чем все, что было раньше.

Он подчеркнул, что также наблюдается в два-три раза больше легких инфекций у людей с полной и даже бустерной вакцинацией. Однако, подчеркнул он, течение болезни – существенно легче, чем без прививок. Правда, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о первой смерти в результате заражения Омикроном.

Штамм Омикрон добрался и до Украины, куда его привез мужчина, прилетевший из ОАЭ. Сейчас он проходит необходимое лечение.

Напомним, как отличить Омикрон от новогоднего похмелья.