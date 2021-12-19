Дослідники перерахували основні симптоми штаму Омікрон

Крім симптомів, що дуже схожі на ті, які відчувають люди, заражені Дельта, вчені назвали ще один нетиповий момент, характерний поки що тільки для нового штаму.

Кількість хворих на штам Омікрон у світі стрімко зростає. Збільшення нових випадків дало можливість дослідникам ZOE COVID Study позначити основні симптоми, що вказують на те, що людина захворіла саме на цей варіант коронавірусу, повідомляє Тhe Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Використовуючи найсвіжіші дані з Лондона, де поширеність Омікрону вища, ніж в інших регіонах Великобританії, фахівці ZOE проаналізували дані про симптоми позитивних випадків, зареєстровані в дослідженні ZOE COVID, і порівняли з даними початку жовтня, коли домінувала Дельта.

П'ять основних симптомів Омікрону:

Нежить;

Головний біль;

Втома (від легкої до тяжкої);

Чхання;

Біль у горлі.

Також сюди, як і у випадку з Дельтою відносяться втрата нюху або смаку, а ось серед повідомлених нетипових симптомів названо втрату апетиту.

У даних також часто повідомлялося про " мозковий туман". Це розпливчастий термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги та ясності розуму.

За словами професора Тіма Спектора, провідного наукового співробітника програми ZOE COVID Study, до кінця грудня Омікрон стане домінуючим штамом у Великій Британії, а на новорічні свята може досягти піку вищого, ніж усе, що було раніше.

Він додав, що також спостерігається вдвічі-втричі більше легких інфекцій у людей з повною і навіть бустерною вакцинацією. Проте, наголосив він, перебіг хвороби – суттєво легший, ніж без щеплень. Щоправда, минулого тижня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про першу смерть внаслідок зараження Омікроном.

Штам Омікрон дістався і до України, куди його привіз чоловік, який прилетів із ОАЕ. Наразі він проходить необхідне лікування.

Нагадаємо, як відрізнити Омікрон від новорічного похмілля.