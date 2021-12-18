Як відрізнити похмілля від штаму Омікрон після новорічного застілля: поради лікаря

На ранніх етапах хвороби новий штам коронавірусу може маскуватися під стан, який людина відчуває після надмірного вживання алкоголю.

Заражені штамом коронавірусу Омікрон люди можуть сплутати його симптоми з сильним алкогольним похміллям, особливо під час новорічних застіль. У зв'язку з цим лондонський лікар Адам Капута розповів виданню The Sun, як відрізнити COVID-19 від стану, який людина відчуває після інтоксикації алкогольними напоями.

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"У цей час року люди розслабляються набагато частіше, ніж зазвичай... І ось, ви прокидаєтеся, відчуваючи себе змученим, і ви припускаєте, що це просто через алкоголь", — каже медик.

Однак, насправді, у цьому випадку людина може мати справу із коронавірусною хворобою. Особливість нового штаму коронавірусу Омікрон полягає в тому, що його симптоми, за словами експерта, набагато різноманітніші, ніж у Дельти, і на ранніх етапах можуть маскуватися під ознаки похмілля.

Так, людина заражена штамом Омікрон може відчувати сильну слабкість і втому, головний і м'язовий біль, а також неприємні відчуття в горлі.

Найпростіший спосіб зрозуміти, що ці ознаки не є наслідком споживання алкогольних напоїв – зробити ПЛР-тест на коронавірусну хворобу. Також, за словами лікаря, симптоми похмілля зазвичай проходять через 24 години — якщо цього не відбувається, то в цьому випадку можна припустити, що йдеться саме про COVID-19.

"Якщо відпочинок, їжа з доставки та лежання на дивані покращують ваші симптоми, то це, швидше за все, не Омікрон", — запевнив медик.

Експерт радить звернути увагу на будь-які "додаткові симптоми", які не властиві похмільному синдрому, такі як закладений ніс, кашель, підвищена температура, а також втрата нюху та смаку.

"Послухайте своє тіло і подумайте: "Чи відчувається це як похмілля, яке в мене було раніше?" Тому що нині так багато випадків захворювання та симптоми часто проявляються дуже неявно, тому справді розумно думати про тестування та самоізоляцію", — порадив медик.

Раніше Фокус писав про те, як COVID-19 викликає утруднення мислення та сприйняття у людей, які на нього вже перехворіли.

Також ми наводили результати дослідження, згідно з яким похмілля знижує функції мозку і погіршує пам'ять.