Как отличить похмелье от штамма Омикрон после новогоднего застолья: совет врача

На ранних этапах болезни новый штамм коронавируса может маскироваться под состояние, которое человек испытывает после чрезмерного потребления алкоголя.

Зараженные штаммом коронавируса Омикрон люди могут спутать его симптомы с сильным алкогольным похмельем, особенно в период грядущих новогодних застолий. В связи с этим лондонский врач Адам Капута рассказал изданию The Sun, как отличить COVID-19 от состояния, которое человек испытывает после интоксикации алкогольными напитками.

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"В это время года люди расслабляются намного чаще, чем обычно… И вот, вы просыпаетесь, чувствуя себя измученным, и вы предполагаете, что это просто из-за алкоголя", — говорит медик.

Однако, на самом деле, в этом случае человек может иметь дело с коронавирусной болезнью. Особенность нового штамма коронавируса Омикрон заключается в том, что его симптомы, по словам эксперта, являются намного более разнообразными, чем у Дельты, и на ранних этапах могут маскироваться под признаки похмелья.

Так, человек зараженный штаммом Омикрон может испытывать сильную слабость и усталость, головную и мышечные боли, а также неприятные ощущения в горле.

Самый простой способ понять, что эти признаки не являются следствием потребления алкогольных напитков — сделать ПЦР-тест на коронавирусную болезнь. Также, по словам врача, симптомы похмелья, как правило, проходят спустя 24 часа — если этого не происходит, то в этом случае можно предположить, что речь идет именно о COVID-19.

"Если отдых, еда из доставки и лежание на диване улучшают ваши симптомы, то это, скорее всего, не Омикрон", — заверил медик.

Эксперт советует обратить внимание на любые "дополнительные симптомы", которые не свойственны похмельному синдрому, такие как заложенный нос, кашель, повышенная температура, а также потеря обоняния и вкуса.

"Послушайте свое тело и подумайте: "Чувствуется ли это как похмелье, которое у меня было раньше?" Потому что в настоящее время так много случаев заболевания и симптомы часто проявляются очень неявно, поэтому действительно разумно думать о тестировании и самоизоляции", — посоветовал медик.

Ранее Фокус писал о том, как COVID-19 вызывает затруднение мышления и восприятия у людей, которые им уже переболели.

Также мы приводили результаты исследования, согласно которому, похмелье снижает функции мозга и ухудшает память.