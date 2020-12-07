Вирус глупости. Как перенесенный Covid-19 влияет на функции мозга

Как выглядит МРТ мозга тех, кому не посчастливилось перенести Covid-19 без последствий, и что такое "brain fog", который испытывают 30% пациентов с "легкими симптомами" коронавируса, рассказывает Фокус.

"Туман в голове" (brain fog) — так английские врачи назвали труднообъяснимое состояние затрудненного мышления и восприятия, в котором оказываются многие пациенты, перенесшие COVID-19. Примечательно, что с подобными жалобами чаще всего обращаются те, кто до болезни зарабатывал умственным трудом. Медики не пришли к единому мнению, от того ли это, что интеллектуалов brain fog поражает в первую очередь, или остальные просто его не замечают, потому что и до болезни не слишком активно использовали когнитивные функции собственного мозга.

Как правило, на этот симптом жалуются те, у кого уже нет других проявлений коронавируса. Замечают его не раньше, чем к концу второй недели после дебюта заболевания. Через две-три недели "туман" сгущается, зачастую это происходит уже после того, как пациент получает отрицательный результат повторного теста на коронавирус. Типичные признаки brain fog — ухудшение памяти, неспособность сосредоточиться на письменном тексте или вникнуть в сюжет повествования. Особенно остро это чувствуют те, кто прежде отличался аналитическим типом мышления. У некоторых аналитические способности пропадают на полгода и дольше.

Как коронавирус влияет на мозг

"Поражения тканей мозга, которые порой наблюдаются у пациентов, перенесших коронавирус, напоминают клиническую картину рассеянного энцефаломеилита [для этого заболевания характерны когнитивные нарушения, нарушения сознания и даже внезапные судорожные приступы, напоминающие эпилептические припадки], — говорит Зинаида Рожкова, заместитель директора клиники "Борис" по научно-исследовательской работе. — К сожалению, ни мы, ни наши западные коллеги пока не располагаем достаточной базой для научно обоснованных выводов о закономерностях влияния COVID-19 на мозг. Однако уже очевидно, что такое влияние есть".

Одним из самых распространенных долгосрочных эффектов перенесенного COVID-19 признан тремор — чаще всего это дрожь руки от кисти, иногда — онемение пальцев

Речь идет о нескольких видах влияния. Одно из них заключается в том, что в тканях мозга возникают очаги воспаления. У некоторых пациентов Зинаида Рожкова видела такие очаги в "белом веществе", через которое проходят основные нейропроводящие пути. Нарушается целостность миелиновой оболочки нервных волокон. Эффект от этого, по сути, напоминает механическое повреждение провода, когда система, получавшая по проводам ток или сигнал, просто перестает работать. В человеческом мозге это означает выпадение одной или нескольких основных функций центральной нервной системы.

Многие больные коронавирусом на время теряют обоняние и вкусовые ощущения. Эти функции отключаются чаще всего, однако список возможных нарушений ими не исчерпывается. У многих страдают зрение и способность к координации движений. "У нас был пациент, перенесший ковид, которого перестали слушаться конечности, — рассказывает Рожкова. — Другие симптомы вируса уже прошли, последний тест дал отрицательный результат, пациент даже не связывал новую проблему с перенесенным вирусным заболеванием. Невролог отправил его на МРТ, и мы увидели характерные поражения тканей мозга".

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Еще один вид влияния COVID-19 на мозг — нарушение церебрального кровотока. Также существуют несколько вариантов косвенного воздействия, когда вирус поражает другие системы организма и уже их нарушение опосредованно сказывается на мозге. Во-первых, цитокиновый шторм, при котором иммунная система больного "ошибается" и вместо вируса начинает атаковать нервные клетки. Во-вторых, клетки крови начинают агрегироваться (как бы "слипаться"), так возникают микротромбы и многократно вырастает вероятность инсульта даже у того, кто до заражения коронавирусом был вполне здоров.

Тремор — первый звоночек

Нейрофизиологи заговорили о том, что после коронавируса у молодых людей развиваются заболевания, которые всегда считались типичными для пожилых. Несколько американских и европейских медицинских журналов опубликовали результаты клинических исследований, подтверждающих, что перенесенный COVID-19 увеличивает вероятность раннего дебюта болезни Паркинсона. Правда, речь идет о не слишком масштабных экспериментах с участием 20–30 испытуемых, для далеко идущих выводов этого недостаточно. Пока очевидны только особые риски для пациентов с генетической склонностью к нейродегенеративным заболеваниям. Если в семье были случаи болезни Альцгеймера или Паркинсона, например, у какой-нибудь прабабушки первые признаки заболевания проявились в 65 лет, а то и позже, правнук, переболевший коронавирусом, рискует ощутить на себе их влияние в гораздо более молодом возрасте.

Депрессии и некоторые другие психические расстрой­ства — это, собственно, и есть состояния, причиной которых стало возникновение очагов воспаления в коре

Вопрос о том, может ли COVID-19 спровоцировать развитие болезни Паркинсона или Альцгеймера у того, в чьем семейном анамнезе не было таких заболеваний, остается открытым. Однако известно, что, когда коронавирусом заражается пациент, у которого ранее проявлялись признаки нейродегенеративного заболевания, эти проявления резко усиливаются. Процессы, которые могли длиться годами, ускоряются до нескольких месяцев.

Одним из самых распространенных долгосрочных эффектов перенесенного COVID-19 признан тремор — чаще всего это дрожь руки от кисти, иногда — онемение пальцев. Медики все еще не пришли к единому мнению относительно причин его возникновения. Одни считают, что тремор объясняется непосредственным влиянием вируса на белое вещество мозга, другие — что это скорее нарушение кровотока, третьи вообще рекомендуют обследовать таких пациентов на предмет раннего дебюта болезни Паркинсона. Замечено, что такая дрожь никогда не появляется одновременно с первыми симптомами коронавируса. Обычно пациент замечает тремор не раньше, чем через две недели после того, как заболевает, иногда — через три и позже. У многих это происходит уже после того, как остальные симптомы проходят и повторные тесты на COVID-19 говорят о выздоровлении.

Влияние Covid-19 на психику

Поражение коры головного мозга означает воздействие на высшую нервную деятельность — способность мыслить, анализировать события, испытывать радость и т. д. Депрессии и некоторые другие психические расстройства — это, собственно, и есть состояния, причиной которых стало возникновение очагов воспаления в коре. В октябре американский профессор медицины Эндрю Бадсон опубликовал на портале Медицинской школы Гарварда статью о том, что нарушения когнитивной функции мозга, наблюдающиеся у пациентов, которые перенесли коронавирус, сродни тем, что бывают у солдат, вернувшихся с вой­ны. Потому трудно сказать, является ли их корневой причиной физиологическое воздействие или давление обстоятельств на психику. В своей публикации Бадсон приводит данные Chicago medical center, где у 40% больных COVID-19 были обнаружены неврологические изменения. Более 30% этих изменений носили когнитивный характер, то есть затрагивали способность к мышлению.

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Доктор Мишель Занди, консультант центра неврологических исследований в институте UCL Queen Square, отмечает, что отсутствие точных данных об общем количестве людей, перенесших COVID-19, не позволяет высчитать, сколько именно из них сталкивается с неврологическими последствиями, когда сам вирус уже отступил. Предположительно, речь идет о 20%. Не у всех это именно когнитивные нарушения. Некоторые мыслят ясно, но испытывают трудности при запоминании, притом что до болезни у них была отличная память, или не могут ни на чем сосредоточиться, хотя до болезни подобных проблем не было. Без сомнения, речь идет о долгосрочном эффекте. Даже у молодых людей, ничем прежде не болевших, он держится несколько месяцев.

"Нельзя отрицать, что COVID-19 может провоцировать явные изменения в поведении пациентов, это происходит не в 100% случаев, но, к сожалению, не является редкостью. У одних проявляются признаки истерии, у других — апатии, многим становится сложно адекватно логически оценивать происходящие с ними события, — признает Зинаида Рожкова. — Я лично видела, как молодые люди пытались отсоединить себя от аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы скорее умереть. Допустим, у пациентов с тяжелой формой течения болезни это может объясняться страданиями, которые они испытывают. Однако у тех, кто переносит ковид в легкой форме, поведение и настроение тоже зачастую меняются. Причем не сразу, а в "хвосте" болезни. Для многих этот эффект, к сожалению, оказывается долгосрочным".