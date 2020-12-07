Здоров, но болен. Что такое постковидный синдром и как его пережить

Как перенесенный коронавирус влияет на трудоспособность, сколько длится постковидный синдром и что делать, если время идет, а вы не можете прийти в норму, рассказывает Фокус.

В конце октября киевлянка Татьяна Касьян заболела коронавирусом. Под наблюдением семейного врача она лечилась дома, поскольку болезнь проходила в легкой форме. У нее пропало обоняние, появились кашель, ломота и невероятная усталость. При этом температура не поднималась выше нормы. Татьяна работает в правозащитной организации, готовится к крупному мероприятию и должна быть "в строю". И хотя к 10 ноября она по бумагам официально выздоровела, в норму так и не пришла. "Интенсивно работать я могу исключительно до часу дня, а после мне хочется только лечь и поспать, и так каждый день", — делится ощущениями Касьян. После выздоровления у нее регулярно поднимается температура до 37,5°С, обострилась старая травма, кроме непреходящей усталости болят голова и глаза.

Феномен, когда человек легко перенес острую фазу COVID-19, а затем в течение нескольких недель и даже месяцев ощущает недомогание, в западной медицине назвали постковидным синдромом. По предварительным оценкам, он может затронуть до 30% переболевших людей.

Что такое постковидный синдром: симптомы

Люди с постковидным синдромом чаще всего жалуются на усталость, кашель, одышку, боль в груди и суставах, головную боль. Также распространена повышенная до 38°С температура, а если у человека есть хронические заболевания, они могут обостряться. У постковидных пациентов фиксируют расстройства желудочно-кишечного тракта, нарушение обмена веществ и разные виды сыпи на коже. Среди симптомов постковидного синдрома есть даже такой экзотический, как "ковидные пальцы", когда пальцы ног опухают, краснеют и покрываются сыпью. Медики-исследователи зафиксировали всего 62 симптома, поэтому все чаще синдром называют мультисистемным заболеванием, которое может затронуть любой орган или систему организма. При этом врачи не могут спрогнозировать, какой именно орган или система пострадают в каждом конкретном случае.

Чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем — например, хронических заболеваний, — тем выше риск постковидной симптоматики

Главная задача пациента с постковидным синдромом и его семейного врача — выяснить причину симптомов, а для этого нужно постоянно отслеживать базовые показатели здоровья. Олеся Гетьман советует фиксировать в первую очередь температуру, частоту дыхания, пульс, давление, насыщение крови кислородом. В идеале доктор с пациентом должны регулярно заполнять опросник по этим показателям, чтобы в динамике видеть нарушения здоровья, их влияние на качество жизни, а также то, как пациент реагирует на терапию.

По словам врача, постковидную симптоматику дает не столько коронавирус, сколько реакция организма на него. "Часто обострение хронических заболеваний — это не прямое воздействие вируса. Когда он попадает в организм, то запускает процессы, к примеру системную гиперкоагуляцию, нарушение кровообращения в отдаленных тканях. Начинается воспалительная реакция в организме, которая тянет за собой каскад реакций. Если мы сделаем анализ крови и будут повышены маркеры воспаления, тогда можно проводить прямую связь с вирусом. Но если все базовые показатели крови в норме, то боль будет связана с истощением организма, но никак не с вирусным процессом", — говорит медик.

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Точно так по анализу крови нужно выяснять причину субфебрилитета, то есть температуры, которая долгое время держится на уровне до 38°С. В западной медицине предполагают, что ее причиной может стать вялотекущий воспалительный процесс. Однако Олеся Гетьман с этой гипотезой не согласна. "В последние годы в мировой медицине температура до 37,4°С считается нормальной, и только мы по старой привычке измеряем ее по три раза в день и стараемся сразу сбивать, — говорит она. — Если есть длительный субфебрилитет и изменения в показателях крови, то объективно это постковидный синдром. Но если изменений нет, то повышенная температура — это скорее демонстрация защиты организма. Высокая температура активизирует обмен веществ, в ней сгорают токсины, вирусные и бактериальные, она нужна для очищения клеток. А в легких хлопья умерших клеток крови, собственно, и представляют собой пневмонию. При температуре эти процессы восстановления происходят быстрее".

Кому грозит постковидный синдром

Для Украины постковидный синдром — явление новое, поскольку массовая заболеваемость коронавирусом началась с сентября. Однако в странах, которые столкнулись с первой волной эпидемии прошлой весной, еще с той поры фиксируют и анализируют случаи синдрома. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в апреле и июне провел исследования, выяснив, что в среднем 30% легко переболевших COVID-19 в течение двух-трех недель после болезни не возвращаются к той норме здо­ровья, которая была у них до ин­фекции. Процент людей с постковидным синдромом варьирует в зависимости от возрастной группы: чем старше человек, чем больше у него проблем со здоровьем — например, хронических заболеваний, тем выше риск постковидной симптоматики. Если среди людей возрастом ­18–36 лет синдром зарегистрировали в 26% случаев, то в группе 35–49-летних этот показатель повысился до 32%, а в группе старше 50 — до 47%.

В англоязыч­ных странах люди с пост­ковидным синдромом называют себя long-haulers, или «дайльно­бой­щиками», они собираются в группы взаимной поддержки

Исследователи отмечают, что у большинства постковидный синдром проходит за 11 и меньше дней, однако у 13,3% он длится месяц, а 2,2% не могут прийти в норму в течение трех и более месяцев. Олеся Гетьман, семейный врач высшей категории, кандидат медицинских наук, считает это закономерным. "Восстановление после любой респираторной инфекции, будь то грипп или пневмония, занимает от шести недель до трех месяцев. Иногда люди в течение года чувствуют себя нездоровыми, не приходят в норму. Чем сложнее проходил острый инфекционный процесс, тем дольше человек будет восстанавливаться", — говорит Фокусу эксперт.

Как лечат постковидный синдром

Треть пациентов Олеси Гетьман, перенесших коронавирус, обращаются с жалобами на постковидную симптоматику. Однако в половине случаев медику не удается найти изменения в базовых показателях организма, которые могли бы объяснить эти симптомы. Гетьман называет этот феномен "психосоматическим синдромом": из-за пандемии уровень тревоги и страха у людей повышен, и часто как острая фаза коронавируса, так и постковидный синдром сопровождаются нарушениями психического здоровья — паническими атаками, депрессией и плохим настроением.

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Триша Гринхол, профессор первичной медицины, и ее коллеги из Оксфорда выпустили рекомендации по ведению постковидных пациентов для британских клиник. Исследователи советуют применять комплексный подход, при этом не увлекаться чрезмерными обследованиями и медикализацией пациентов. То есть назначать препараты только в случае доказанных тестами осложнений, а с остальными симптомами бороться немедицинскими методами. Например, при кашле и одышке рекомендуют делать дыхательные упражнения, при усталости — чередовать отдых и зарядку с постепенным повышением нагрузки. Особенно это касается пациентов с психосоматикой, которым Олеся Гетьман советует гулять, спать на животе, чтобы избавиться от ощущения недостатка кислорода, пить витаминные напитки, общаться с близкими и даже понемногу пить красное вино.

Западные медики, работающие с постковидным синдромом, боятся, что он может быть опаснее, чем кажется. Али Голамрезанежад, профессор радиологии из Лос-Анджелеса, отмечает, что синдром может затронуть миллионы людей, которые, болея COVID-19, не были госпитализированы. А это нагрузит первичную медицину чуть ли не сильнее, чем сама пандемия. И медицинским системам многих стран еще долго придется разбираться как с физическими, так и психологическими последствиями от коронавируса.