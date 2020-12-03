Как понять, что вы уже выздоровели от коронавируса? Опубликована памятка

По мнению врачей, из самоизоляции можно выходить через 10 дней после появления первых симптомов болезни и спустя 3 дня после последнего повышения температуры.

Академия семейной медицины Украины опубликовала памятку, которая поможет понять, что вы уже излечились от COVID-19. Также она будет полезной для тех, кто восстанавливается после болезни.

Когда выходить из самоизоляции после болезни?

Прошло минимум 10 дней после первых симптомов + 3 дня после последнего повышения температуры. В таком случае ПЦР-тест перед выходом из самоизоляции можно не делать.

И/или

Вы получили отрицательный результат повторного ПЦР-теста спустя 10 дней после начала болезни.

Насколько быстро можно выйти из самоизоляции после госпитализации и тяжелого течения COVID-19?

Если врач диагностировал у вас иммунодефицит или вы перенесли COVID-19 в тяжелой форме (потребность в госпитализации) — вы можете быть переносчиком коронавируса в течение 20 дней от начала заболевания. Перед выходом из самоизоляции посоветуйтесь с вашим врачом.

Врач говорит, что я выздоровел, но у меня до сих пор есть некоторые симптомы. Что делать?

Симптомы, которые могут оставаться после выздоровления в течение некоторого времени:

• Отсутствие обоняния или вкуса;

• Потливость, общая слабость, чувство усталости;

• Плохое настроение и повышенная тревожность.

Поэтому, если врач оценил ваше состояние и не обнаружил угрозы для вас и окружающих — помните, что перечисленные симптомы обычно проходят за 1-2 месяца.

Как сделать так, чтобы остаточные симптомы после выздоровления прошли быстрее?

1. Достаточно отдыхайте;

2. Соблюдайте режим сна;

3. Умеренные физические нагрузки — полезны. Гуляйте на свежем воздухе, практикуйте дыхательные упражнения. Если чувствуете в себе силы, то постепенно увеличивайте интенсивность физических нагрузок;

4. Правильно питайтесь;

5. Пейте достаточно жидкости;

6. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя, откажитесь от курения.

Могу ли я заболеть повторно?

Есть вероятность повторного заболевания. Предварительные результаты исследований указывают на то, что иммунитет к коронавирусу остается в течение 2-3 месяцев после выздоровления.

После выздоровления вы должны соблюдать все правила безопасности — надевать маску, мыть руки, ограничить контакты с большим количеством людей.

Версия памятки на украинском языке доступна по этой ссылке.

В Академии семейной медицины предупреждают, что данные нельзя считать точными до завершения научных исследований.

Также они подготовили четыре памятки на темы:

я боюсь заболеть COVID;

я думаю, что болею COVID;

я имел контакт с больным COVID;

я получил положительный тест на COVID.

Напомним, врач назвал наиболее опасный период болезни COVID-19: "цитокиновый шторм". Ранее исследователи назвали и ТОП-4 ранних симптома коронавируса. Среди них — боль в животе, усталость, спутанность сознания и конъюнктивит.

Также недавно стало известно, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убить COVID-19 за 30 секунд и меньше.