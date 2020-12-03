Как понять, что вы уже выздоровели от коронавируса? Опубликована памятка
По мнению врачей, из самоизоляции можно выходить через 10 дней после появления первых симптомов болезни и спустя 3 дня после последнего повышения температуры.
Академия семейной медицины Украины опубликовала памятку, которая поможет понять, что вы уже излечились от COVID-19. Также она будет полезной для тех, кто восстанавливается после болезни.
Когда выходить из самоизоляции после болезни?
Прошло минимум 10 дней после первых симптомов + 3 дня после последнего повышения температуры. В таком случае ПЦР-тест перед выходом из самоизоляции можно не делать.
И/или
Вы получили отрицательный результат повторного ПЦР-теста спустя 10 дней после начала болезни.
Насколько быстро можно выйти из самоизоляции после госпитализации и тяжелого течения COVID-19?
Если врач диагностировал у вас иммунодефицит или вы перенесли COVID-19 в тяжелой форме (потребность в госпитализации) — вы можете быть переносчиком коронавируса в течение 20 дней от начала заболевания. Перед выходом из самоизоляции посоветуйтесь с вашим врачом.
Врач говорит, что я выздоровел, но у меня до сих пор есть некоторые симптомы. Что делать?
Симптомы, которые могут оставаться после выздоровления в течение некоторого времени:
• Отсутствие обоняния или вкуса;
• Потливость, общая слабость, чувство усталости;
• Плохое настроение и повышенная тревожность.
Поэтому, если врач оценил ваше состояние и не обнаружил угрозы для вас и окружающих — помните, что перечисленные симптомы обычно проходят за 1-2 месяца.
Как сделать так, чтобы остаточные симптомы после выздоровления прошли быстрее?
1. Достаточно отдыхайте;
2. Соблюдайте режим сна;
3. Умеренные физические нагрузки — полезны. Гуляйте на свежем воздухе, практикуйте дыхательные упражнения. Если чувствуете в себе силы, то постепенно увеличивайте интенсивность физических нагрузок;
4. Правильно питайтесь;
5. Пейте достаточно жидкости;
6. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя, откажитесь от курения.
Могу ли я заболеть повторно?
Есть вероятность повторного заболевания. Предварительные результаты исследований указывают на то, что иммунитет к коронавирусу остается в течение 2-3 месяцев после выздоровления.
После выздоровления вы должны соблюдать все правила безопасности — надевать маску, мыть руки, ограничить контакты с большим количеством людей.
Версия памятки на украинском языке доступна по этой ссылке.
В Академии семейной медицины предупреждают, что данные нельзя считать точными до завершения научных исследований.
Также они подготовили четыре памятки на темы:
- я боюсь заболеть COVID;
- я думаю, что болею COVID;
- я имел контакт с больным COVID;
- я получил положительный тест на COVID.
Напомним, врач назвал наиболее опасный период болезни COVID-19: "цитокиновый шторм". Ранее исследователи назвали и ТОП-4 ранних симптома коронавируса. Среди них — боль в животе, усталость, спутанность сознания и конъюнктивит.
Также недавно стало известно, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убить COVID-19 за 30 секунд и меньше.