Врач назвал наиболее опасный период болезни COVID-19: "цитокиновый шторм"

По словам медика, госпитализация чаще всего необходима именно на 9-10 день после начала болезни.

Врач-педиатр из Харькова Андрей Пеньков в интервью изданию lb.ua рассказал, что самым опасным периодом активного проявления болезни COVID-19 является "цитокиновый шторм", который наступает примерно на 9-10 день. По его словам, именно в этот период чаще всего необходима госпитализация из-за угрозы жизни человека.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время. На 9-10 день появляется одышка, острый респираторный дистресс-синдром. Но это не бактериальные процессы, а гиперреакция иммунной системы", — считает Пеньков.

Врач отметил, что с началом второй недели активного проявления болезни накапливаются изменения в крови человека и начинают расти показатели всех реактивных маркеров воспаления.

В этот момент необходимо прибегнуть к серьезному лечению, а не антибиотикам. По словам Пенькова, коронавирус является гормонозависимым заболеванием, которое может помочь побороть своевременное лечение стероидами.

"Есть три основные патогенетические линии течения ковида – гипервоспаление (цитокиновый шторм), гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах – особенно в легких, но есть и в сердце, и в почках), и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это – причины всех тяжких проявлений и, по сути, смерти", — сказал Пеньков.

Он отметил, что на текущий момент больше всего болеют коронавирусом в возрастной группе 25-50 лет. Но, несмотря на то, что болезнь у них часто протекает в легкой форме, любое состояние может закончиться летально. По словам Пенькова, течение болезни зависит от количества вируса, который попал в организм.

Врач добавил, что 20% инфицированных COVID-19 нуждаются в госпитализации, из них 5% нужна интенсивная терапия и реанимация. Эта тенденция, считает Пеньков, не меняется с момента вспышки в китайском Ухане.

Отметим, ранее ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг. Также недавно стало известно, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убить COVID-19 за 30 секунд и меньше.

Исследователи назвали и ТОП-4 ранних симптома коронавируса. Среди них — боль в животе, усталость, спутанность сознания и конъюнктивит.

По состоянию на утро 2 декабря в Украине зафиксировали 13 141 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 12 498). Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.