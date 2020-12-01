Жидкость для полоскания рта может убивать коронавирус за 30 секунд, – ученые

Исследователи предупреждают, что обнаруженный эффект длится недолго и не может полностью защитить от COVID-19.

Новое исследование показывает, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убить коронавирусу за 30 секунд и меньше. Об этом сообщает Popular Science.

Работа ученых из Кардиффского университета в Уэльсе еще не была рецензирована, а исследования проводились только в лабораторных условиях. Но если полученные результаты будут подтверждены дополнительными исследованиями, они могут дать еще один инструмент для замедления распространения пандемии.

Авторы работы предупреждают, что даже если полоскание рта сможет убить вирус в слюне, это не значит, что такого ежедневного ритуала хватит, чтобы защититься от COVID-19.

Исследователи изучили два химических вещества, которые обычно содержатся в жидкости для полоскания рта: цетилпиридинийхлорид и этанол/этиллауроиларгинат. Ученые решили выяснить, могут ли эти соединения убивать коронавирус в лабораторных условиях.

Результаты эксперимента показали, что в течение 30 секунд после контакта уровни живого вируса снизились до объема ниже порога передачи. Однако, авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные данные о том, можно ли достичь такого же эффекта на людях.

"Выбрасываемые дыхательные капли – это не просто слюна. Они также появляются из слизи, поэтому жидкость для полоскания рта не убьет весь вирус", – говорит доцент биологических наук в Университете Сетон-Холл Дэниел Брайан Николс.

Вероятно, можно убить вирус и во рту и в носу, но это не единственные места в организме, где содержатся вирусные частицы, когда человек заражается. Частицы SARS-CoV-2 захватываются клетками организма в дыхательной, сердечно-сосудистой и желудочно-кишечными системами. После того, как вирусные частицы были уничтожены в слюне, им требуется совсем немного времени, чтобы вернуться обратно из других частей организма.

"Через пару часов он снова начинает накапливаться в слюне", – отмечает Николс.

Поэтому крайне важно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование даже после использования жидкости для полоскания рта. Тем не менее, это потенциально может помочь защитить медицинских работников от воздействия вируса в краткосрочной перспективе.

"В клинических условиях, если у вас есть пациенты, инфицированные COVID-19, вы можете снизить их вирусную нагрузку для врачей и медсестер, которые их осматривают, рекомендовав полоскать рот жидкостью", – подчеркивает ученый.