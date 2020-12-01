Ученые рассказали, как не упасть духом в ожидании вакцины от коронавируса

Пока исследователи готовят вакцину, британские психологи представили несколько стратегий того, как поддерживать психику в непростое время.

Поскольку несколько вакцин против COVID-19 находятся на стадии утверждения регулирующими органами, можно уже начинать представлять будущее после пандемии. Однако эксперты в области здравоохранения предупреждают людей, чтобы они меньше волновались, пишет The Conversation.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Европе предстоит еще как минимум шесть трудных месяцев, поэтому расслабляться никак нельзя. Несмотря на то, что есть веские причины надеяться на будущее, нам все еще требуется большая резильентность.

Психологическая резильентность — это способность справляться с обычным жизненным стрессом, а также оправляться от кризисов. Именно это важное динамическое свойство личности может помочь справиться с COVID-19 и его последствиями.

Исследования резильентности проводятся уже около пяти десятилетий, причем исследования варьируются от понимания того, как люди справляются с обычными невзгодами, до воздействия травматических событий, также они показывают, что резильентность поддерживает наше благополучие и способна помочь справиться с выгоранием и эмоциональным утомлением.

В целом люди находят способы как бороться с усталостью от пандемии и меры контроля, направленные на минимизацию ее воздействия. Резильентность можно рассматривать как набор навыков, которые поддерживают нашу способность справляться с трудными ситуациями.

Этот подход, принятый программой Penn Resilience Program из Университета Пенсильвании, основан на наборе навыков: самосознании, саморегуляции, оптимизма, ловкости ума, самоэффективности и взаимосвязи.

Самосознание — способность сделать паузу и посмотреть, что с нами происходит, это наши чувства, мысли и поведение. Но просто смотреть недостаточно. Что мы делаем, когда замечаем бесполезные вещи?

Вот тут-то и появляется саморегуляция — когда мы можем изменить ход наших реакций и контролировать то, что будет происходит с нами дальше, с точки зрения мыслей и эмоций.

Оптимизм, который может повлиять на благополучие, — это когда мы верим, что в будущем произойдет что-то хорошее.

Ловкость ума — способность видеть одно и то же событие с разных точек зрения.

Как только мы добавим признание наших талантов и сильных сторон, иными словами, чувство самоэффективности, уровень резильентности может повыситься.

Ну и конечно же, связь с другими людьми, поскольку поддержка людей также влияет на улучшение эмоционального состояния в такое сложное время.

5 советов:

Подумайте о прыгающем мяче. Количество отскоков уменьшается каждый раз, когда мяч ударяется о землю. То же самое происходит и с резильентностью. После длительного переживания разных невзгод, особенно если они вызывают хронический стресс, наши внутренние ресурсы могут истощиться.

Вот пять стратегий преодоления, которые могут пополнить эти резервы и повысить резильентность, чтобы пройти через заключительные фазы пандемии:

Будьте к себе добрее. Сострадание к себе способно повысить ваше благополучие и, следовательно, резильентность. Например, вместо того чтобы упрекать себя за откладывание дела на потом, лучше принять нежелание начинать новую задачу как признак того, что вам нужен перерыв. В нынешних обстоятельствах нужно быть более сговорчивым и снисходительным как к себе, так и к другим. Сосредоточьтесь на том, что вам помогло раньше. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как продержаться еще шесть месяцев, лучше признать и похвалить себя за то, что вы смогли преодолеть прошедшие восемь. Умение ценить себя и других — не менее важный фактор. Заботьтесь о своем физическом здоровье. Если у вас есть возможность регулярно заниматься спортом, это будет полезно и в психологическом плане тоже. Кроме того, эффект усиливается, если выполнять упражнения (например, ходить или бегать) на природе. Следите за тем, что вы едите и пьете, а также боритесь с плохими привычками. Поддерживайте отношения. Побольше общайтесь с семьей и друзьями, даже если получается это делать лишь в онлайн-режиме. Найдите время, чтобы расслабиться. Сталкиваться с постоянными проблемами утомительно. Один из способов восстановить свою резильентность — это позволить себе расслабиться и заняться тем, что нравится. Например, посвятить время чтению, просмотру телевизора или видеоиграм. Даже полчаса отдыха могут существенно повлиять на самочувствие и настроение.

Придерживаясь этих небольших и приятных советов, вы сможете улучшить свое физическое и эмоциональное здоровье.