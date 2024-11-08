Фундамент защиты от деменции: ученые назвали диету, защищающую наш мозг от развития болезни

Болезнь Альцгеймера продолжает набирать обороты по всему миру из-за старения населения планеты. Чтобы не упускать драгоценное время, нужное для поиска лекарства, ученые определили диету, которая оказывает профилактическое действие на риск развития болезни.

Недавнее исследование Калифорнийского университета выяснило, что кетогенная диета (кето-диета) — питание с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, может играть важную роль в задержке ранних симптомов болезни Альцгеймера. Известная своей ролью в лечении эпилепсии и снижении веса, кето-диета, по-видимому, влияет на когнитивное здоровье, изменяя взаимодействие клеток мозга, что может отсрочить начало болезни у людей, входящих в группу риска, пишет Surrey Live.

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Исследователь Джино Кортопасси, профессор биомолекулярных наук и автор статьи, опубликованной в журнале Communications Biology, отметил, что полученные данные подтверждают идею о том, что диета, и особенно молекула бета-гидроксибутирата (BHB), образующаяся во время кетоза, может помочь отсрочить легкое когнитивное расстройство и, возможно, болезнь Альцгеймера, хотя и не является окончательным лекарством.

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Кето-диета, ориентированная на потребление большого количества жиров, умеренного количества белка и минимального количества углеводов, приобрела широкую популярность благодаря своим преимуществам, выходящим за рамки потери веса, включая потенциальную защиту наших когнитивных функций. Предыдущие исследования также намекали на увеличение продолжительности жизни: у мышей, сидящих на кетогенной диете, она увеличилась на 13%. Новое исследование ученых основывалось именно на этих данных.

В течение семи месяцев диета тестировалась на животных моделях болезни Альцгеймера и показала улучшение памяти и адаптивности нейронов (синаптической пластичности), что имеет решающее значение для когнитивного здоровья. Эти изменения были связаны с заметным повышением уровня циркулирующего BHB, который особенно увеличивался у испытуемых самок в период голодания.

Полученные результаты указали на BHB как на ключевой компонент потенциальных когнитивных преимуществ диеты. Во время кетоза, при низком потреблении углеводов и использовании организмом жиров в качестве топлива, уровень BHB повышается, и этот метаболит может улучшать работу мозга, поддерживая механизмы хранения памяти. У мышей, получавших кето-диету, эти механизмы, которые часто нарушаются при болезни Альцгеймера, значительно восстановились. Если эти преимущества окажутся полезными для человека, кето-диета может стать практическим диетическим вмешательством для замедления прогрессирования симптомов болезни Альцгеймера, особенно для людей с ранними признаками снижения когнитивных способностей, считают авторы.

Болезнь Альцгеймера является основной причиной деменции, от которой страдает около миллиона человек только в Великобритании. Учитывая, что существующие методы лечения имеют ограниченную эффективность, потенциал диетических вмешательств является обнадеживающим для многих. Несмотря на многообещающие результаты, Кортопасси подчеркнул, что кето-диета не должна рассматриваться как самостоятельное решение, а скорее как потенциально ценное дополнение к существующим стратегиям профилактики болезни.

Кето-диета, изначально разработанная для пациентов с эпилепсией, описывается NHS как режим питания с высоким содержанием жиров, контролируемым содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. К обычным продуктам относятся полезные жиры (например, авокадо и оливковое масло), источники белка (например, мясо и рыба), а также низкоуглеводные овощи. Однако такая диета требует строгого соблюдения, исключения высокоуглеводных продуктов, таких как зерновые, сахар и крахмалистые овощи, что может быть непросто и привести к побочным эффектам.

Поскольку научный интерес к когнитивным преимуществам диетических подходов растет, ожидается, что дальнейшие исследования прояснят точную роль диеты в профилактике болезни Альцгеймера и то, как BHB и другие побочные продукты метаболизма могут способствовать долгосрочному здоровью мозга. Это может быть особенно важно в условиях глобального роста заболеваемости деменцией, заявили авторы.

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