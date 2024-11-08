Фундамент захисту від деменції: вчені назвали дієту, що захищає наш мозок від розвитку хвороби

Хвороба Альцгеймера продовжує набирати обертів по всьому світу через старіння населення планети. Щоб не втрачати дорогоцінний час, потрібний для пошуку ліків, вчені визначили дієту, яка чинить профілактичну дію на ризик розвитку хвороби.

Недавнє дослідження Каліфорнійського університету з'ясувало, що кетогенна дієта (кето-дієта) — харчування з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів, може відігравати важливу роль у затримці ранніх симптомів хвороби Альцгеймера. Відома своєю роллю в лікуванні епілепсії та зниженні ваги, кето-дієта, мабуть, впливає на когнітивне здоров'я, змінюючи взаємодію клітин мозку, що може відтермінувати початок хвороби у людей, які входять до групи ризику, пише Surrey Live.

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Дослідник Джино Кортопассі, професор біомолекулярних наук і автор статті, опублікованої в журналі Communications Biology, зазначив, що отримані дані підтверджують ідею про те, що дієта, а особливо молекула бета-гідроксибутирату (BHB), яка утворюється під час кетозу, може допомогти відтермінувати легкий когнітивний розлад і, можливо, хворобу Альцгеймера, хоча і не є остаточними ліками.

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Кето-дієта, орієнтована на споживання великої кількості жирів, помірної кількості білка і мінімальної кількості вуглеводів, набула широкої популярності завдяки своїм перевагам, які виходять за рамки втрати ваги, включаючи потенційний захист наших когнітивних функцій. Попередні дослідження також натякали на збільшення тривалості життя: у мишей, які сидять на кетогенній дієті, вона збільшилася на 13%. Нове дослідження вчених ґрунтувалося саме на цих даних.

Протягом семи місяців дієта тестувалася на тваринних моделях хвороби Альцгеймера і показала поліпшення пам'яті та адаптивності нейронів (синаптичної пластичності), що має вирішальне значення для когнітивного здоров'я. Ці зміни були пов'язані з помітним підвищенням рівня циркулюючого BHB, який особливо збільшувався у випробовуваних самок у період голодування.

Отримані результати вказали на BHB як на ключовий компонент потенційних когнітивних переваг дієти. Під час кетозу, за низького споживання вуглеводів і використання організмом жирів як палива, рівень BHB підвищується, і цей метаболіт може покращувати роботу мозку, підтримуючи механізми зберігання пам'яті. У мишей, які отримували кето-дієту, ці механізми, які часто порушуються при хворобі Альцгеймера, значно відновилися. Якщо ці переваги виявляться корисними для людини, кето-дієта може стати практичним дієтичним втручанням для уповільнення прогресування симптомів хвороби Альцгеймера, особливо для людей з ранніми ознаками зниження когнітивних здібностей, вважають автори.

Хвороба Альцгеймера є основною причиною деменції, від якої страждає близько мільйона людей тільки у Великій Британії. Враховуючи, що наявні методи лікування мають обмежену ефективність, потенціал дієтичних втручань є обнадійливим для багатьох. Незважаючи на багатообіцяючі результати, Кортопассі наголосив, що кето-дієта не повинна розглядатися як самостійне рішення, а скоріше як потенційно цінне доповнення до наявних стратегій профілактики хвороби.

Кето-дієта, спочатку розроблена для пацієнтів з епілепсією, описується NHS як режим харчування з високим вмістом жирів, контрольованим вмістом білка і дуже низьким вмістом вуглеводів. До звичайних продуктів належать корисні жири (наприклад, авокадо й оливкова олія), джерела білка (наприклад, м'ясо та риба), а також низьковуглеводні овочі. Однак така дієта вимагає суворого дотримання, виключення високовуглеводних продуктів, таких як зернові, цукор і крохмалисті овочі, що може бути непросто і призвести до побічних ефектів.

Оскільки науковий інтерес до когнітивних переваг дієтичних підходів зростає, очікується, що подальші дослідження прояснять точну роль дієти в профілактиці хвороби Альцгеймера і те, як BHB та інші побічні продукти метаболізму можуть сприяти довгостроковому здоров'ю мозку. Це може бути особливо важливо в умовах глобального зростання захворюваності на деменцію, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.