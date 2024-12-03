Додайте до сніданку: 2 несподівані спеції, які допоможуть прискорити метаболізм

Спеції не тільки покращують смак ваших страв, а й допомагають підтримувати обмін речовин. Деякі спеції і трави містять сполуки, які можуть допомогти прискорити спалювання калорій, поліпшити травлення і навіть регулювати рівень цукру в крові.

Різноманітні спеції та трави не тільки допомагають урізноманітнити смак ваших страв і посилити їхню поживну цінність, але деякі з них ще й можуть дати поштовх для вашого метаболічного здоров'я. Дієтологиня Кетрін Герваціо розповіла про дві приправи, які слід додати до свого сніданку для прискорення метаболізму. Про це пише She Finds.

Шафран

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Додавання шафрану до страв для сніданку може допомогти прискорити метаболізм завдяки його унікальним біологічно активним сполукам. Він містить кроцин і сафранал, які, як відомо, мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Це також може поліпшити настрій, потенційно зменшуючи переїдання, пов'язане зі стресом.

"Це дорога спеція, але вона може допомогти приборкати апетит і запобігти переїданню, що побічно сприяє контролю ваги. Він також містить антиоксиданти, які підтримують метаболічне здоров'я", — стверджує Герваціо.

Вона радить "замочити кілька ниток шафрану в теплій воді або молоці на 5-10 хвилин, а потім вмішати настояну рідину у вівсянку під час приготування. Це додасть тонкий квітковий аромат вашій вівсянці".

Також його можна додавати в молоко і чай для зменшення запалення і поліпшення травлення.

Мускатний горіх

Фото: Pixabay

Мускатний горіх містить таку сполуку, як міристицин, яка, як було виявлено, допомагає травленню, стимулюючи травні ферменти. Покращене травлення допомагає організму ефективніше розщеплювати їжу, потенційно підтримуючи обмінні процеси.

"Мускатний горіх може допомогти травленню і поліпшити жировий обмін. Його ефірні олії також сприяють детоксикації, що може сприяти метаболічному здоров'ю", — каже вона.

Мускатний горіх найкраще додавати в смузі та випічку. Додайте дрібку в ранковий смузі або улюблені кекси.

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Раніше Фокус писав про те, що спеції і трави використовуються людьми в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

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