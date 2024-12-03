Добавьте к завтраку: 2 неожиданные специи, которые помогут ускорить метаболизм

Специи не только улучшают вкус ваших блюд, но и помогают поддерживать обмен веществ. Некоторые специи и травы содержат соединения, которые могут помочь ускорить сжигание калорий, улучшить пищеварение и даже регулировать уровень сахара в крови.

Различные специи и травы не только помогают разнообразить вкус ваших блюд и усилить их питательную ценность, но некоторые из них еще и могут дать толчок для вашего метаболического здоровья. Диетолог Кэтрин Гервацио рассказала о двух приправах, которые следует добавить в свой завтрак для ускорения метаболизма. Об этом пишет She Finds.

Шафран

Фото: Pixabay

Добавление шафрана в блюда для завтрака может помочь ускорить метаболизм благодаря его уникальным биологически активным соединениям. Он содержит кроцин и сафранал, которые, как известно, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Это также может улучшить настроение, потенциально уменьшая переедание, связанное со стрессом.

"Это дорогая специя, но она может помочь обуздать аппетит и предотвратить переедание, что косвенно способствует контролю веса. Он также содержит антиоксиданты, которые поддерживают метаболическое здоровье", — утверждает Гервацио.

Она советует "замочить несколько нитей шафрана в теплой воде или молоке на 5-10 минут, а затем вмешать настоянную жидкость в овсянку во время приготовления. Это добавит тонкий цветочный аромат вашей овсянке".

Также его можно добавлять в молоко и чай для уменьшения воспаления и улучшения пищеварения.

Мускатный орех

Фото: Pixabay

Мускатный орех содержит такое соединение, как миристицин, которое, как было обнаружено, помогают пищеварению, стимулируя пищеварительные ферменты. Улучшенное пищеварение помогает организму более эффективно расщеплять пищу, потенциально поддерживая обменные процессы.

"Мускатный орех может помочь пищеварению и улучшить жировой обмен. Его эфирные масла также способствуют детоксикации, что может способствовать метаболическому здоровью", — говорит она.

Мускатный орех лучше всего добавлять в смузи и выпечку. Добавьте щепотку в утренний смузи или любимые кексы.

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Ранее Фокус писал о том, что специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

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